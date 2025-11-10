ONINO 是一个代币化生态系统，由 ONINO 代币化平台和 ONINO 区块链组成。ONINO 区块链是专为现实世界资产 (RWA) 代币化、合规运营和企业级用例而设计的 Layer-1 层。与通用链不同，ONINO 专注于将现实世界资产、数据和所有权安全地上链。