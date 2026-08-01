Monkey 今日价格

Monkey (MONKEY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.27%。当前 MONKEY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MONKEY。

Monkey 目前市值在 $ 45,734 排名第 #-，流通供应量为 303.73T MONKEY。过去 24 小时内，MONKEY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MONKEY 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 +9.96%。过去一天，总交易量达到 --。

Monkey（MONKEY）市场信息

市值 $ 45.73K$ 45.73K $ 45.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 45.73K$ 45.73K $ 45.73K 流通量 303.73T 303.73T 303.73T 总供应量 303,662,395,494,680.6 303,662,395,494,680.6 303,662,395,494,680.6

Monkey 的当前市值为 $ 45.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MONKEY 的流通量为 303.73T，总供应量是 303662395494680.6，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.73K。