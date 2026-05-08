monke 今日价格

monke (MONKE) 今日实时价格为 $ 0.00020581，过去 24 小时内变化了 0.18%。当前 MONKE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00020581 每 MONKE。

monke 目前市值在 $ 205,732 排名第 #-，流通供应量为 999.62M MONKE。过去 24 小时内，MONKE 的交易价格在 $ 0.0001728（低点）和 $ 0.00021336（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00781846，而历史最低价为 $ 0.00008767。

短期表现方面，MONKE 在过去一小时内波动了 +0.32%，过去7 天内波动了 +39.99%。过去一天，总交易量达到 --。

monke（MONKE）市场信息

市值 $ 205.73K$ 205.73K $ 205.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 205.73K$ 205.73K $ 205.73K 流通量 999.62M 999.62M 999.62M 总供应量 999,615,522.947986 999,615,522.947986 999,615,522.947986

monke 的当前市值为 $ 205.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MONKE 的流通量为 999.62M，总供应量是 999615522.947986，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 205.73K。