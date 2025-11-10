MultiBank 集团成立于 2005 年，总部位于加州，是全球规模最大、监管最严格的线上金融衍生性商品机构之一。集团总部位于杜拜，在全球设有 25 多个办事处，服务 100 多个国家的 200 多万名客户。凭借强大的合规性、先进的技术以及对金融诚信的重视，MultiBank 集团在全球范围内提供安全、无缝的交易体验。

如今，集团正引领业界最具雄心壮志的现实世界资产 (RWA) 代币化项目之一，以其首个实用型代币 $MBG 为核心，引领金融的未来发展。