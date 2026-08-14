Nebula3 今日价格

Nebula3 (SN3) 今日实时价格为 $ 0.0002821，过去 24 小时内变化了 0.98%。当前 SN3 兑 USD 的汇率为 $ 0.0002821 每 SN3。

Nebula3 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SN3。过去 24 小时内，SN3 的交易价格在 $ 0.0002792（低点）和 $ 0.0003017（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，SN3 在过去一小时内波动了 -0.60%，过去7 天内波动了 +2.35%。过去一天，总交易量达到 $ 56.18K。

Nebula3（SN3）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 56.18K$ 56.18K $ 56.18K 完全稀释市值 $ 282.10K$ 282.10K $ 282.10K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Nebula3 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.18K。SN3 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 282.10K。