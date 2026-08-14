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Nebula3 当前实时价格为 0.0002821 USD。SN3 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 SN3 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Nebula3 当前实时价格为 0.0002821 USD。SN3 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 SN3 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Nebula3实时价格 (SN3)

1 SN3 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0002821
$0.0002821$0.0002821
-0.98%1D
USD
Nebula3 (SN3) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:34:30 (UTC+8)

Nebula3 今日价格

Nebula3 (SN3) 今日实时价格为 $ 0.0002821，过去 24 小时内变化了 0.98%。当前 SN3 兑 USD 的汇率为 $ 0.0002821 每 SN3。

Nebula3 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SN3。过去 24 小时内，SN3 的交易价格在 $ 0.0002792（低点）和 $ 0.0003017（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，SN3 在过去一小时内波动了 -0.60%，过去7 天内波动了 +2.35%。过去一天，总交易量达到 $ 56.18K

Nebula3（SN3）市场信息

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$ 56.18K
$ 56.18K$ 56.18K

$ 282.10K
$ 282.10K$ 282.10K

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Nebula3 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.18K。SN3 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 282.10K

Nebula3 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0002792
$ 0.0002792$ 0.0002792
24H最低价
$ 0.0003017
$ 0.0003017$ 0.0003017
24H最高价

$ 0.0002792
$ 0.0002792$ 0.0002792

$ 0.0003017
$ 0.0003017$ 0.0003017

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-0.60%

-0.98%

+2.35%

+2.35%

Nebula3（SN3）价格历史 USD

跟踪 Nebula3 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000002792-0.98%
30天$ -0.0001369-32.68%
60天$ -0.0002207-43.90%
90天$ -0.000688-70.93%
Nebula3 今日价格变化

今天，SN3 记录了 $ -0.000002792 (-0.98%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Nebula3 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0001369 (-32.68%)，显示了该代币在短期内的表现。

Nebula3 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SN3 的变化为 $ -0.0002207 (-43.90%)，从而更广泛地了解其表现。

Nebula3 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.000688 (-70.93%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Nebula3（SN3）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Nebula3 价格历史页面

Nebula3 分析

本分析利用人工智能模型评估 Nebula3 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Nebula3 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 SN3 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 72% | 看跌 28%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

【市场结构】 SN3_USDT在4h周期中现价7.831E-4位于枢纽中轴8.08E-4下方3.08%，处于S1支撑7.51E-4上方4.27%的窄幅区间。MA组和EMA组均录得5-6档买入信号，短中期均线系统呈现一致性多头排列。价格运行在枢纽体系中下半部但未跌破关键支撑层。 【动能状态】 MACD指标呈现金叉形态，快慢线动能开始向上聚合。RSI维持中性区间运行，多空动能暂未出现明显偏向。短期均线系统与中期趋势指标保持同向，动能分布相对集中于多头一侧。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Nebula3 的价格预测

Nebula3（SN3）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，SN3 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Nebula3 (SN3) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Nebula3 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Nebula3 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Nebula3 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 SN3 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Nebula3

准备好开始使用 Nebula3 了吗？在 MEXC 购买 SN3 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Nebula3 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Nebula3 (SN3) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Nebula3 将立即存入您的钱包。
Nebula3 (SN3) 购买教程

Nebula3 能做什么？

拥有 Nebula3 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

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    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

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    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Nebula3 (SN3) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Nebula3 (SN3)

Nebula3 是一个多链 GameFi 平台，可将成熟的 Web2 游戏转换为可扩展的 Web3 游戏。

Nebula3资源

要更深入地了解 Nebula3，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Nebula3网站
区块查询

类别 :

Artificial Intelligence (AI)Binance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

人们还问：关于Nebula3的其他问题

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Nebula3（SN3）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Nebula3 的更多信息

SN3USDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 SN3。在 MEXC 上探索 SN3USDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Nebula3 (SN3) 市场

探索现货和合约市场，查看 Nebula3 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
SN3/USDT
$0.0002826
$0.0002826$0.0002826
-1.15%
196.34M (USDT)

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Thinking Cat

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$0.01972$0.01972

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$0.2892
$0.2892$0.2892

+24.33%

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DAPPOS

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$0.28284
$0.28284$0.28284

+1.63%

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今日加密货币上涨榜单

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002694
$0.0002694$0.0002694

+34.70%

Talus

Talus

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$0.02528$0.02528

+18.29%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0000915
$0.0000915$0.0000915

+15.53%

Ether.Fi Foundation

Ether.Fi Foundation

ETHFI

$0.4415
$0.4415$0.4415

+10.34%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

$0.16297
$0.16297$0.16297

+10.06%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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SN3
SN3
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USD

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