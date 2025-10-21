KLK Foundation 当前实时价格为 0.4881 USD。跟踪 KLK 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 KLK 价格趋势。KLK Foundation 当前实时价格为 0.4881 USD。跟踪 KLK 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 KLK 价格趋势。

KLK Foundation 图标

KLK Foundation实时价格 (KLK)

1 KLK 兑换为 USD 的实时价格：

$0.4881
$0.4881$0.4881
+1.43%1D
USD
KLK Foundation (KLK) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:06:34 (UTC+8)

KLK Foundation（KLK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.4794
$ 0.4794$ 0.4794
24H最低价
$ 0.4916
$ 0.4916$ 0.4916
24H最高价

$ 0.4794
$ 0.4794$ 0.4794

$ 0.4916
$ 0.4916$ 0.4916

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-0.23%

+1.43%

+5.78%

+5.78%

KLK Foundation（KLK）当前实时价格为 $ 0.4881。过去 24 小时内，KLK 的交易价格在 $ 0.4794$ 0.4916 之间波动，市场活跃度显著。KLK 的历史最高价为 $ 0.631953236889443，历史最低价为 $ 0.35187983578947896

从短期表现来看，KLK 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.23%，过去 24 小时内变动为 +1.43%，过去 7 天内累计变动为 +5.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KLK Foundation（KLK）市场信息

No.524

$ 48.81M
$ 48.81M$ 48.81M

$ 311.56K
$ 311.56K$ 311.56K

$ 488.10M
$ 488.10M$ 488.10M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

KLK Foundation 的当前市值为 $ 48.81M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 311.56K。KLK 的流通量为 100.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 488.10M

KLK Foundation（KLK）价格历史 USD

跟踪 KLK Foundation 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.006881+1.43%
30天$ +0.0168+3.56%
60天$ +0.0226+4.85%
90天$ +0.105+27.40%
KLK Foundation 今日价格变化

今天，KLK 记录了 $ +0.006881 (+1.43%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

KLK Foundation 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0168 (+3.56%)，显示了该代币在短期内的表现。

KLK Foundation 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，KLK 的变化为 $ +0.0226 (+4.85%)，从而更广泛地了解其表现。

KLK Foundation 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.105 (+27.40%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 KLK Foundation（KLK）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 KLK Foundation 价格历史页面

什么是KLK Foundation (KLK)

KLK 基金会正在重新定义 Payfi 和数字资产管理的未来。KLK 致力于服务机构投资者、具有前瞻性思维的企业和个人，提供无缝的跨境支付解决方案、安全的虚拟资产托管以及覆盖 Web 3.0 生态系统的新一代金融服务。KLK 致力于构建值得信赖、高效且包容的 Web 3.0 金融基础设施，并处于行业领先地位。

KLK Foundation在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 KLK Foundation 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 KLK 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 KLK Foundation 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 KLK Foundation 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

KLK Foundation 价格预测 (USD)

KLK Foundation（KLK）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 KLK Foundation（KLK）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 KLK Foundation 的长期和短期价格预测。

现在就查看 KLK Foundation 价格预测

KLK Foundation（KLK）代币经济

了解 KLK Foundation（KLK）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 KLK 代币的完整经济学

如何购买KLK Foundation (KLK)

正在寻找如何购买 KLK Foundation？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买KLK Foundation。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

KLK 兑换为当地货币

1 KLK Foundation（KLK） to VND
12,844.3515
1 KLK Foundation（KLK） to AUD
A$0.746793
1 KLK Foundation（KLK） to GBP
0.366075
1 KLK Foundation（KLK） to EUR
0.419766
1 KLK Foundation（KLK） to USD
$0.4881
1 KLK Foundation（KLK） to MYR
RM2.059782
1 KLK Foundation（KLK） to TRY
20.505081
1 KLK Foundation（KLK） to JPY
¥74.6793
1 KLK Foundation（KLK） to ARS
ARS$726.336729
1 KLK Foundation（KLK） to RUB
39.394551
1 KLK Foundation（KLK） to INR
42.869823
1 KLK Foundation（KLK） to IDR
Rp8,134.996746
1 KLK Foundation（KLK） to PHP
28.661232
1 KLK Foundation（KLK） to EGP
￡E.23.189631
1 KLK Foundation（KLK） to BRL
R$2.625978
1 KLK Foundation（KLK） to CAD
C$0.678459
1 KLK Foundation（KLK） to BDT
59.719035
1 KLK Foundation（KLK） to NGN
711.513132
1 KLK Foundation（KLK） to COP
$1,891.856076
1 KLK Foundation（KLK） to ZAR
R.8.385558
1 KLK Foundation（KLK） to UAH
20.495319
1 KLK Foundation（KLK） to TZS
T.Sh.1,205.182353
1 KLK Foundation（KLK） to VES
Bs103.4772
1 KLK Foundation（KLK） to CLP
$460.2783
1 KLK Foundation（KLK） to PKR
Rs138.073728
1 KLK Foundation（KLK） to KZT
262.417203
1 KLK Foundation（KLK） to THB
฿15.931584
1 KLK Foundation（KLK） to TWD
NT$15.053004
1 KLK Foundation（KLK） to AED
د.إ1.791327
1 KLK Foundation（KLK） to CHF
Fr0.385599
1 KLK Foundation（KLK） to HKD
HK$3.787656
1 KLK Foundation（KLK） to AMD
֏186.439557
1 KLK Foundation（KLK） to MAD
.د.م4.495401
1 KLK Foundation（KLK） to MXN
$8.98104
1 KLK Foundation（KLK） to SAR
ريال1.830375
1 KLK Foundation（KLK） to ETB
Br74.606085
1 KLK Foundation（KLK） to KES
KSh62.862399
1 KLK Foundation（KLK） to JOD
د.أ0.3460629
1 KLK Foundation（KLK） to PLN
1.776684
1 KLK Foundation（KLK） to RON
лв2.132997
1 KLK Foundation（KLK） to SEK
kr4.578378
1 KLK Foundation（KLK） to BGN
лв0.820008
1 KLK Foundation（KLK） to HUF
Ft163.679454
1 KLK Foundation（KLK） to CZK
10.196409
1 KLK Foundation（KLK） to KWD
د.ك0.1493586
1 KLK Foundation（KLK） to ILS
1.600968
1 KLK Foundation（KLK） to BOB
Bs3.363009
1 KLK Foundation（KLK） to AZN
0.82977
1 KLK Foundation（KLK） to TJS
SM4.544211
1 KLK Foundation（KLK） to GEL
1.322751
1 KLK Foundation（KLK） to AOA
Kz446.567571
1 KLK Foundation（KLK） to BHD
.د.ب0.1835256
1 KLK Foundation（KLK） to BMD
$0.4881
1 KLK Foundation（KLK） to DKK
kr3.133602
1 KLK Foundation（KLK） to HNL
L12.802863
1 KLK Foundation（KLK） to MUR
22.218312
1 KLK Foundation（KLK） to NAD
$8.453892
1 KLK Foundation（KLK） to NOK
kr4.876119
1 KLK Foundation（KLK） to NZD
$0.844413
1 KLK Foundation（KLK） to PAB
B/.0.4881
1 KLK Foundation（KLK） to PGK
K2.079306
1 KLK Foundation（KLK） to QAR
ر.ق1.776684
1 KLK Foundation（KLK） to RSD
дин.49.205361
1 KLK Foundation（KLK） to UZS
soʻm5,880.721539
1 KLK Foundation（KLK） to ALL
L40.556229
1 KLK Foundation（KLK） to ANG
ƒ0.873699
1 KLK Foundation（KLK） to AWG
ƒ0.873699
1 KLK Foundation（KLK） to BBD
$0.9762
1 KLK Foundation（KLK） to BAM
KM0.820008
1 KLK Foundation（KLK） to BIF
Fr1,435.5021
1 KLK Foundation（KLK） to BND
$0.629649
1 KLK Foundation（KLK） to BSD
$0.4881
1 KLK Foundation（KLK） to JMD
$78.154572
1 KLK Foundation（KLK） to KHR
1,960.238886
1 KLK Foundation（KLK） to KMF
Fr206.9544
1 KLK Foundation（KLK） to LAK
10,610.869353
1 KLK Foundation（KLK） to LKR
රු147.996801
1 KLK Foundation（KLK） to MDL
L8.341629
1 KLK Foundation（KLK） to MGA
Ar2,198.64645
1 KLK Foundation（KLK） to MOP
P3.899919
1 KLK Foundation（KLK） to MVR
7.46793
1 KLK Foundation（KLK） to MWK
MK844.46181
1 KLK Foundation（KLK） to MZN
MT31.18959
1 KLK Foundation（KLK） to NPR
रु68.426739
1 KLK Foundation（KLK） to PYG
3,437.2002
1 KLK Foundation（KLK） to RWF
Fr707.2569
1 KLK Foundation（KLK） to SBD
$4.021944
1 KLK Foundation（KLK） to SCR
6.765066
1 KLK Foundation（KLK） to SRD
$19.392213
1 KLK Foundation（KLK） to SVC
$4.261113
1 KLK Foundation（KLK） to SZL
L8.453892
1 KLK Foundation（KLK） to TMT
m1.713231
1 KLK Foundation（KLK） to TND
د.ت1.4320854
1 KLK Foundation（KLK） to TTD
$3.304437
1 KLK Foundation（KLK） to UGX
Sh1,694.6832
1 KLK Foundation（KLK） to XAF
Fr275.2884
1 KLK Foundation（KLK） to XCD
$1.31787
1 KLK Foundation（KLK） to XOF
Fr275.2884
1 KLK Foundation（KLK） to XPF
Fr49.7862
1 KLK Foundation（KLK） to BWP
P6.955425
1 KLK Foundation（KLK） to BZD
$0.9762
1 KLK Foundation（KLK） to CVE
$46.276761
1 KLK Foundation（KLK） to DJF
Fr86.3937
1 KLK Foundation（KLK） to DOP
$31.223757
1 KLK Foundation（KLK） to DZD
د.ج63.521334
1 KLK Foundation（KLK） to FJD
$1.107987
1 KLK Foundation（KLK） to GNF
Fr4,244.0295
1 KLK Foundation（KLK） to GTQ
Q3.729084
1 KLK Foundation（KLK） to GYD
$101.959209
1 KLK Foundation（KLK） to ISK
kr59.5482

KLK Foundation资源

要更深入地了解 KLK Foundation，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方KLK Foundation网站
区块查询

人们还问：关于KLK Foundation的其他问题

KLK Foundation（KLK）今日价格是多少？
KLK 实时价格为 0.4881 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 KLK 兑 USD 的价格是多少？
当前 KLK 兑 USD 的价格为 $ 0.4881。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
KLK Foundation 的市值是多少？
KLK 的市值为 $ 48.81M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
KLK 的流通供应量是多少？
KLK 的流通供应量为 100.00M USD
KLK 的历史最高价（ATH）是多少？
KLK 的历史最高价是 0.631953236889443 USD
KLK 的历史最低价（ATL）是多少？
KLK 的历史最低价是 0.35187983578947896 USD
KLK 的交易量是多少？
KLK 的 24 小时实时交易量为 $ 311.56K USD
KLK 今年会涨吗？
KLK 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 KLK 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:06:34 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

KLK 兑 USD 计算器

数量

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.4881 USD

交易 KLK

KLK/USDT
$0.4881
$0.4881$0.4881
+1.45%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

