KLK Foundation（KLK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.4794 $ 0.4794 $ 0.4794 24H最低价 $ 0.4916 $ 0.4916 $ 0.4916 24H最高价 24H最低价 $ 0.4794$ 0.4794 $ 0.4794 24H最高价 $ 0.4916$ 0.4916 $ 0.4916 历史最高 $ 0.631953236889443$ 0.631953236889443 $ 0.631953236889443 最低价 $ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896 $ 0.35187983578947896 涨跌幅（1H） -0.23% 涨跌幅（1D） +1.43% 漲跌幅（7D） +5.78% 漲跌幅（7D） +5.78%

KLK Foundation（KLK）当前实时价格为 $ 0.4881。过去 24 小时内，KLK 的交易价格在 $ 0.4794 至 $ 0.4916 之间波动，市场活跃度显著。KLK 的历史最高价为 $ 0.631953236889443，历史最低价为 $ 0.35187983578947896。

从短期表现来看，KLK 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.23%，过去 24 小时内变动为 +1.43%，过去 7 天内累计变动为 +5.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KLK Foundation（KLK）市场信息

排名 No.524 市值 $ 48.81M$ 48.81M $ 48.81M 成交量（24H） $ 311.56K$ 311.56K $ 311.56K 完全稀释市值 $ 488.10M$ 488.10M $ 488.10M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 10.00% 所属公链 BSC

KLK Foundation 的当前市值为 $ 48.81M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 311.56K。KLK 的流通量为 100.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 488.10M。