Jobless（JOBLESS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0015226 $ 0.0015226 $ 0.0015226 24H最低价 $ 0.0019694 $ 0.0019694 $ 0.0019694 24H最高价 24H最低价 $ 0.0015226$ 0.0015226 $ 0.0015226 24H最高价 $ 0.0019694$ 0.0019694 $ 0.0019694 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.12% 涨跌幅（1D） -3.42% 漲跌幅（7D） +0.52% 漲跌幅（7D） +0.52%

Jobless（JOBLESS）当前实时价格为 $ 0.001665。过去 24 小时内，JOBLESS 的交易价格在 $ 0.0015226 至 $ 0.0019694 之间波动，市场活跃度显著。JOBLESS 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，JOBLESS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.12%，过去 24 小时内变动为 -3.42%，过去 7 天内累计变动为 +0.52%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Jobless（JOBLESS）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 56.34K$ 56.34K $ 56.34K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 BSC

Jobless 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.34K。JOBLESS 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。