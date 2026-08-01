JGGL 今日价格

JGGL (JGGL) 今日实时价格为 $ 4.5039，过去 24 小时内变化了 1.06%。当前 JGGL 兑 USD 的汇率为 $ 4.5039 每 JGGL。

JGGL 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- JGGL。过去 24 小时内，JGGL 的交易价格在 $ 4.4433（低点）和 $ 4.5239（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，JGGL 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -14.90%。过去一天，总交易量达到 $ 515.92K。

JGGL（JGGL）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 515.92K$ 515.92K $ 515.92K 完全稀释市值 $ 4.50B$ 4.50B $ 4.50B 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

JGGL 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 515.92K。JGGL 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.50B。