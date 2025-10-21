iShares Gold Trust（IAUON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 77.27 $ 77.27 $ 77.27 24H最低价 $ 79.74 $ 79.74 $ 79.74 24H最高价 24H最低价 $ 77.27$ 77.27 $ 77.27 24H最高价 $ 79.74$ 79.74 $ 79.74 历史最高 $ 82.53676920433921$ 82.53676920433921 $ 82.53676920433921 最低价 $ 66.2823140111318$ 66.2823140111318 $ 66.2823140111318 涨跌幅（1H） +1.15% 涨跌幅（1D） +0.89% 漲跌幅（7D） +0.34% 漲跌幅（7D） +0.34%

iShares Gold Trust（IAUON）当前实时价格为 $ 78.97。过去 24 小时内，IAUON 的交易价格在 $ 77.27 至 $ 79.74 之间波动，市场活跃度显著。IAUON 的历史最高价为 $ 82.53676920433921，历史最低价为 $ 66.2823140111318。

从短期表现来看，IAUON 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.15%，过去 24 小时内变动为 +0.89%，过去 7 天内累计变动为 +0.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

iShares Gold Trust（IAUON）市场信息

排名 No.1180 市值 $ 9.44M$ 9.44M $ 9.44M 成交量（24H） $ 58.03K$ 58.03K $ 58.03K 完全稀释市值 $ 9.44M$ 9.44M $ 9.44M 流通量 119.50K 119.50K 119.50K 总供应量 119,502.59595408 119,502.59595408 119,502.59595408 所属公链 ETH

iShares Gold Trust 的当前市值为 $ 9.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.03K。IAUON 的流通量为 119.50K，总供应量是 119502.59595408，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.44M。