Hemi 是一个由比特币和以太坊提供支持的模块化网络，旨在实现卓越的扩容性、安全性和互操作性。其他项目将比特币和以太坊视为生态系统孤岛，限制了两者的潜力，而 Hemi 则将它们视为单一超级网络的组成部分。这为比特币 DeFi 等诸多领域开启了全新水平的可编程性、可移植性和潜力。Hemi 由 Jeff Garzik（前比特币核心开发者）和 Max Sanchez（Proof-of-Proof 共识协议的发明者）共同创立，并拥有一支由知名区块链工程师、战略合作伙伴和投资者组成的团队。