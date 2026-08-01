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Gram 当前实时价格为 0.0008558 USD。GRM 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 GRM 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Gram 当前实时价格为 0.0008558 USD。GRM 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 GRM 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Gram实时价格 (GRM)

1 GRM 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0008558
$0.0008558$0.0008558
-0.60%1D
USD
Gram (GRM) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:24:56 (UTC+8)

Gram 今日价格

Gram (GRM) 今日实时价格为 $ 0.0008558，过去 24 小时内变化了 0.60%。当前 GRM 兑 USD 的汇率为 $ 0.0008558 每 GRM。

Gram 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3991，流通供应量为 0.00 GRM。过去 24 小时内，GRM 的交易价格在 $ 0.0008519（低点）和 $ 0.0008877（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.26354897270074124，而历史最低价为 $ 0.0000039432576

短期表现方面，GRM 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -3.02%。过去一天，总交易量达到 $ 55.55K

Gram（GRM）市场信息

No.3991

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.55K
$ 55.55K$ 55.55K

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

2,456,041,797
2,456,041,797 2,456,041,797

0.00%

TONCOIN

Gram 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.55K。GRM 的流通量为 0.00，总供应量是 2456041797，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.28M

Gram 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0008519
$ 0.0008519$ 0.0008519
24H最低价
$ 0.0008877
$ 0.0008877$ 0.0008877
24H最高价

$ 0.0008519
$ 0.0008519$ 0.0008519

$ 0.0008877
$ 0.0008877$ 0.0008877

$ 0.26354897270074124
$ 0.26354897270074124$ 0.26354897270074124

$ 0.0000039432576
$ 0.0000039432576$ 0.0000039432576

-0.34%

-0.60%

-3.02%

-3.02%

Gram（GRM）价格历史 USD

跟踪 Gram 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000005166-0.60%
30天$ -0.0003082-26.48%
60天$ -0.0013542-61.28%
90天$ -0.0003342-28.09%
Gram 今日价格变化

今天，GRM 记录了 $ -0.000005166 (-0.60%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Gram 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0003082 (-26.48%)，显示了该代币在短期内的表现。

Gram 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GRM 的变化为 $ -0.0013542 (-61.28%)，从而更广泛地了解其表现。

Gram 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0003342 (-28.09%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Gram（GRM）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Gram 价格历史页面

Gram 分析

本分析利用人工智能模型评估 Gram 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Gram 的价格？

以下是一些影响 Gram (GRAM) 代币价格的关键因素：

1. 市场情绪 - 整体加密货币市场的走势以及投资者的信心水平
2. Telegram 的采用情况 - 用户数量的增长及平台的开发进展
3. 监管动态 - 影响 Telegram 及 TON 区块链的法律发展
4. 技术进展 - 网络升级、新功能推出以及合作伙伴关系的建立
5. 交易量 - 各大交易所的流动性水平
6. 与比特币的相关性 - 其价格走势往往跟随主流加密货币
7. 供应动态 - 代币的分配方式以及质押机制

为什么人们想知道 Gram 今天的价格？

人们希望了解今日的Gram（GRAM）价格，主要有以下几个原因：投资决策、投资组合追踪、交易机会把握、市场分析以及买卖时机的把握。实时定价有助于交易者抓住波动行情，研判市场趋势，并有效管理风险。

Gram 的价格预测

Gram（GRM）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，GRM 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Gram (GRM) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Gram 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Gram 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Gram 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 GRM 2026–2027 年价格的预测。

关于 Gram

GRAM，也被称为Telegram Open Network (TON) Gram，是由流行的即时通讯应用Telegram开发的一种加密货币。GRAM的主要目的是在Telegram生态系统中作为一种实用代币，促进支付并作为在TON平台上开发的应用程序的主要货币。它旨在与Telegram应用程序集成，并提供一种安全高效的交易媒介。TON平台使用多区块链架构和权益证明（PoS）共识机制，旨在为交易提供高扩展性和速度。然而，需要注意的是，该项目面临监管问题，并已被Telegram正式停止，使得GRAM的未来变得不确定。

如何在Malaysia购买和投资 Gram

准备好开始使用 Gram 了吗？在 MEXC 购买 GRM 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Gram 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Gram (GRM) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 0.00 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Gram 将立即存入您的钱包。
Gram (GRM) 购买教程

Gram 能做什么？

拥有 Gram 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Gram (GRM) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Gram (GRM)

Gram 是一种去中心化的加密货币，其分配是通过基于开放网络区块链（TON）的 PoW 机制进行的。

Gram资源

要更深入地了解 Gram，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Gram网站
区块查询

类别 :

Proof of Work (PoW)Smart Contract PlatformTON Ecosystem

人们还问：关于Gram的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:24:56 (UTC+8)

Gram（GRM）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
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过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
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01-28 07:44:00行业动态
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探索有关 Gram 的更多信息

GRMUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 GRM。在 MEXC 上探索 GRMUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Gram (GRM) 市场

探索现货和合约市场，查看 Gram 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
GRM/USDT
$0.0008564
$0.0008564$0.0008564
-0.59%
63.22M (USDT)

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$0.4329$0.4329

+8.19%

Epic Chain

Epic Chain

EPIC

$0.3577
$0.3577$0.3577

+7.93%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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