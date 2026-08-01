Gram 今日价格

Gram (GRM) 今日实时价格为 $ 0.0008558，过去 24 小时内变化了 0.60%。当前 GRM 兑 USD 的汇率为 $ 0.0008558 每 GRM。

Gram 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3991，流通供应量为 0.00 GRM。过去 24 小时内，GRM 的交易价格在 $ 0.0008519（低点）和 $ 0.0008877（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.26354897270074124，而历史最低价为 $ 0.0000039432576。

短期表现方面，GRM 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 -3.02%。过去一天，总交易量达到 $ 55.55K。

Gram（GRM）市场信息

排名 No.3991 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 55.55K$ 55.55K $ 55.55K 完全稀释市值 $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 总供应量 2,456,041,797 2,456,041,797 2,456,041,797 流通率 0.00% 所属公链 TONCOIN

Gram 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.55K。GRM 的流通量为 0.00，总供应量是 2456041797，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.28M。