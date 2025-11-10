$GP，又称 Graphite Protocol，是一个与 Solana 生态紧密相关的 meme 币，由 SolportTom 团队管理，曾参与 @bonk_fun 和 @LiveBonk 等项目开发。$GP 在其生态中用于奖励机制，官方推特定期发布项目动态并推动跨项目合作。