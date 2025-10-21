GOAT Network（GOATED）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.08014 $ 0.08014 $ 0.08014 24H最低价 $ 0.09647 $ 0.09647 $ 0.09647 24H最高价 24H最低价 $ 0.08014$ 0.08014 $ 0.08014 24H最高价 $ 0.09647$ 0.09647 $ 0.09647 历史最高 $ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053 $ 0.19772632791076053 最低价 $ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234 $ 0.052417385027545234 涨跌幅（1H） +0.45% 涨跌幅（1D） +1.93% 漲跌幅（7D） +27.18% 漲跌幅（7D） +27.18%

GOAT Network（GOATED）当前实时价格为 $ 0.08637。过去 24 小时内，GOATED 的交易价格在 $ 0.08014 至 $ 0.09647 之间波动，市场活跃度显著。GOATED 的历史最高价为 $ 0.19772632791076053，历史最低价为 $ 0.052417385027545234。

从短期表现来看，GOATED 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.45%，过去 24 小时内变动为 +1.93%，过去 7 天内累计变动为 +27.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GOAT Network（GOATED）市场信息

排名 No.1220 市值 $ 9.01M$ 9.01M $ 9.01M 成交量（24H） $ 203.18K$ 203.18K $ 203.18K 完全稀释市值 $ 86.37M$ 86.37M $ 86.37M 流通量 104.35M 104.35M 104.35M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 10.43% 所属公链 BSC

GOAT Network 的当前市值为 $ 9.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 203.18K。GOATED 的流通量为 104.35M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 86.37M。