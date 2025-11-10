GOAT 网络是比特币原生的 ZK Rollup，旨在通过内部 zkMIPS（最快的生产级 zkVM）、实用的 BitVM2 挑战模型（将挑战期从 14 天缩短到不到 1 天）和比特币第一个去中心化序列器网络的突破性组合，提供可持续的原生 BTC 收益。