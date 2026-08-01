GuildFi实时价格 (GFOLD)
GuildFi (GFOLD) 今日实时价格为 --，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GFOLD 兑 USD 的汇率为 -- 每 GFOLD。
GuildFi 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- GFOLD。过去 24 小时内，GFOLD 的交易价格在 --（低点）和 --（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。
短期表现方面，GFOLD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 --。
GuildFi 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 --。GFOLD 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。
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跟踪 GuildFi 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
No Data
今天，GFOLD 记录了 -- (--) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 -- (--)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，GFOLD 的变化为 -- (--)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 -- (--)，从而深入了解了代币的长期走势。
在 2040 年，GuildFi 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
GuildFi aspires to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities, to maximize players’ benefits and enable interoperability across the metaverse.
要更深入地了解 GuildFi，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
|时间 (UTC+8)
|类型
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