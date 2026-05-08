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Flipr 当前实时价格为 0.00002346 USD。FLIPR 市值为 16,413.1 USD。追踪Malaysia的 FLIPR 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Flipr 当前实时价格为 0.00002346 USD。FLIPR 市值为 16,413.1 USD。追踪Malaysia的 FLIPR 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Flipr 价格 (FLIPR)

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USD
Flipr (FLIPR) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-05-08 06:06:25 (UTC+8)

Flipr 今日价格

Flipr (FLIPR) 今日实时价格为 $ 0.00002346，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FLIPR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00002346 每 FLIPR。

Flipr 目前市值在 $ 16,413.1 排名第 #-，流通供应量为 699.62M FLIPR。过去 24 小时内，FLIPR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02803878，而历史最低价为 $ 0.00002282

短期表现方面，FLIPR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.02%。过去一天，总交易量达到 --

Flipr（FLIPR）市场信息

$ 16.41K
$ 16.41K$ 16.41K

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$ 23.45K
$ 23.45K$ 23.45K

699.62M
699.62M 699.62M

999,620,656.793902
999,620,656.793902 999,620,656.793902

Flipr 的当前市值为 $ 16.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FLIPR 的流通量为 699.62M，总供应量是 999620656.793902，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.45K

Flipr 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低价
$ 0
$ 0$ 0
24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02803878
$ 0.02803878$ 0.02803878

$ 0.00002282
$ 0.00002282$ 0.00002282

--

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-1.02%

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Flipr（FLIPR）价格历史 USD

今天内，Flipr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Flipr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000006358
在过去60天内，Flipr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000014571
在过去90天内，Flipr 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000005987438163497385

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000006358-2.71%
60天$ -0.0000014571-6.21%
90天$ -0.000005987438163497385-20.33%

Flipr 的价格预测

Flipr（FLIPR）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，FLIPR 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Flipr (FLIPR) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Flipr 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

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免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
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Flipr (FLIPR) 资源

官网

类别 :

Solana EcosystemTrading Bots

关于 Flipr

Flipr 的当前价格是多少？

Flipr (FLIPR) 的实时价格为 ¥0.0001603603759054248000 CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

Flipr 在市场中的定位如何？

Flipr 目前的市场排名为第 9103 位，市值为 ¥112191.427356066828000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

FLIPR 的流通供应量是多少？

FLIPR 的流通供应量为 699620656.793898 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

Flipr 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，Flipr 的交易价格在 ¥（24 小时最低价）和 ¥（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

Flipr 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

Flipr 的历史最高价为 ¥0.1916585379680096664000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥0.0001559856682933416000。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

FLIPR 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 Flipr 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 --%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 Solana Ecosystem,Trading Bots 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。

人们还问：关于Flipr的其他问题

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