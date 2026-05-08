Flipr 今日价格

Flipr (FLIPR) 今日实时价格为 $ 0.00002346，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FLIPR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00002346 每 FLIPR。

Flipr 目前市值在 $ 16,413.1 排名第 #-，流通供应量为 699.62M FLIPR。过去 24 小时内，FLIPR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02803878，而历史最低价为 $ 0.00002282。

短期表现方面，FLIPR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.02%。过去一天，总交易量达到 --。

Flipr（FLIPR）市场信息

市值 $ 16.41K$ 16.41K $ 16.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K 流通量 699.62M 699.62M 699.62M 总供应量 999,620,656.793902 999,620,656.793902 999,620,656.793902

Flipr 的当前市值为 $ 16.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FLIPR 的流通量为 699.62M，总供应量是 999620656.793902，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.45K。