Dora Factory（DORAFACTORY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01352 $ 0.01352 $ 0.01352 24H最低价 $ 0.01373 $ 0.01373 $ 0.01373 24H最高价 24H最低价 $ 0.01352$ 0.01352 $ 0.01352 24H最高价 $ 0.01373$ 0.01373 $ 0.01373 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.73% 涨跌幅（1D） +0.58% 漲跌幅（7D） -1.58% 漲跌幅（7D） -1.58%

Dora Factory（DORAFACTORY）当前实时价格为 $ 0.01373。过去 24 小时内，DORAFACTORY 的交易价格在 $ 0.01352 至 $ 0.01373 之间波动，市场活跃度显著。DORAFACTORY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，DORAFACTORY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.73%，过去 24 小时内变动为 +0.58%，过去 7 天内累计变动为 -1.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dora Factory（DORAFACTORY）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 55.37K$ 55.37K $ 55.37K 完全稀释市值 $ 13.73M$ 13.73M $ 13.73M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 发行日期 2021-03-22 00:00:00 所属公链 NONE

Dora Factory 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.37K。DORAFACTORY 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.73M。