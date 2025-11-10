Dora Factory是基於Substrate的、可編程的、DAO即服務開放基礎設施。重要的鏈上治理機制，例如二次方資助，聯合曲線募資等，所有關於鏈上治理的酷功能，都可以由開發者在這個基礎設施上以「模組（Pallet）」的形式開發出來。當Dora Factory上的DAO部署這些模組時，開發者可以以SaaS模型從中獲得DORA獎勵。