Nullora（NULLORA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000001601 $ 0.0000001601 $ 0.0000001601 24H最低价 $ 0.0000001751 $ 0.0000001751 $ 0.0000001751 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000001601$ 0.0000001601 $ 0.0000001601 24H最高价 $ 0.0000001751$ 0.0000001751 $ 0.0000001751 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.40% 涨跌幅（1D） +3.46% 漲跌幅（7D） -37.60% 漲跌幅（7D） -37.60%

Nullora（NULLORA）当前实时价格为 $ 0.0000001731。过去 24 小时内，NULLORA 的交易价格在 $ 0.0000001601 至 $ 0.0000001751 之间波动，市场活跃度显著。NULLORA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，NULLORA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.40%，过去 24 小时内变动为 +3.46%，过去 7 天内累计变动为 -37.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nullora（NULLORA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 44.87K$ 44.87K $ 44.87K 完全稀释市值 $ 3.46K$ 3.46K $ 3.46K 流通量 ---- -- 总供应量 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 所属公链 OP

Nullora 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 44.87K。NULLORA 的流通量为 --，总供应量是 20000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.46K。