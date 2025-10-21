Notevia 当前实时价格为 0.0000020204 USD。跟踪 NVA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NVA 价格趋势。Notevia 当前实时价格为 0.0000020204 USD。跟踪 NVA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NVA 价格趋势。

更多关于 NVA

NVA 价格信息

NVA 白皮书

NVA 币种官网

NVA 代币经济

NVA 价格预测

NVA 价格历史

NVA 购买指南

NVA 兑换法币计算

NVA 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Notevia 图标

Notevia实时价格 (NVA)

1 NVA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0000020285
$0.0000020285$0.0000020285
+5.91%1D
USD
Notevia (NVA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:14:22 (UTC+8)

Notevia（NVA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0000016602
$ 0.0000016602$ 0.0000016602
24H最低价
$ 0.0000023586
$ 0.0000023586$ 0.0000023586
24H最高价

$ 0.0000016602
$ 0.0000016602$ 0.0000016602

$ 0.0000023586
$ 0.0000023586$ 0.0000023586

--
----

--
----

+4.45%

+5.91%

-88.37%

-88.37%

Notevia（NVA）当前实时价格为 $ 0.0000020204。过去 24 小时内，NVA 的交易价格在 $ 0.0000016602$ 0.0000023586 之间波动，市场活跃度显著。NVA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，NVA 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.45%，过去 24 小时内变动为 +5.91%，过去 7 天内累计变动为 -88.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Notevia（NVA）市场信息

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 20.20K
$ 20.20K$ 20.20K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Notevia 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.35M。NVA 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.20K

Notevia（NVA）价格历史 USD

跟踪 Notevia 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000000113195+5.91%
30天$ -0.0000310796-93.90%
60天$ -0.0000979796-97.98%
90天$ -0.0000979796-97.98%
Notevia 今日价格变化

今天，NVA 记录了 $ +0.000000113195 (+5.91%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Notevia 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0000310796 (-93.90%)，显示了该代币在短期内的表现。

Notevia 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，NVA 的变化为 $ -0.0000979796 (-97.98%)，从而更广泛地了解其表现。

Notevia 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0000979796 (-97.98%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Notevia（NVA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Notevia 价格历史页面

什么是Notevia (NVA)

NoteviaGPT的使命是让通用人工智能造福全人类。

Notevia在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Notevia 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 NVA 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Notevia 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Notevia 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Notevia 价格预测 (USD)

Notevia（NVA）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Notevia（NVA）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Notevia 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Notevia 价格预测

Notevia（NVA）代币经济

了解 Notevia（NVA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NVA 代币的完整经济学

如何购买Notevia (NVA)

正在寻找如何购买 Notevia？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Notevia。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

NVA 兑换为当地货币

1 Notevia（NVA） to VND
0.053166826
1 Notevia（NVA） to AUD
A$0.000003091212
1 Notevia（NVA） to GBP
0.0000015153
1 Notevia（NVA） to EUR
0.000001737544
1 Notevia（NVA） to USD
$0.0000020204
1 Notevia（NVA） to MYR
RM0.000008526088
1 Notevia（NVA） to TRY
0.000084877004
1 Notevia（NVA） to JPY
¥0.0003091212
1 Notevia（NVA） to ARS
ARS$0.002993182192
1 Notevia（NVA） to RUB
0.000163066484
1 Notevia（NVA） to INR
0.000177451732
1 Notevia（NVA） to IDR
Rp0.033673319864
1 Notevia（NVA） to PHP
0.000118637888
1 Notevia（NVA） to EGP
￡E.0.000095989204
1 Notevia（NVA） to BRL
R$0.000010869752
1 Notevia（NVA） to CAD
C$0.000002808356
1 Notevia（NVA） to BDT
0.00024719594
1 Notevia（NVA） to NGN
0.002945177488
1 Notevia（NVA） to COP
$0.007830989584
1 Notevia（NVA） to ZAR
R.0.00003475088
1 Notevia（NVA） to UAH
0.000084836596
1 Notevia（NVA） to TZS
T.Sh.0.004988630252
1 Notevia（NVA） to VES
Bs0.0004283248
1 Notevia（NVA） to CLP
$0.0019052372
1 Notevia（NVA） to PKR
Rs0.000571530752
1 Notevia（NVA） to KZT
0.001086227652
1 Notevia（NVA） to THB
฿0.000065945856
1 Notevia（NVA） to TWD
NT$0.000062309136
1 Notevia（NVA） to AED
د.إ0.000007414868
1 Notevia（NVA） to CHF
Fr0.000001596116
1 Notevia（NVA） to HKD
HK$0.000015678304
1 Notevia（NVA） to AMD
֏0.000771732188
1 Notevia（NVA） to MAD
.د.م0.000018607884
1 Notevia（NVA） to MXN
$0.00003717536
1 Notevia（NVA） to SAR
ريال0.000007556296
1 Notevia（NVA） to ETB
Br0.00030881814
1 Notevia（NVA） to KES
KSh0.000260207316
1 Notevia（NVA） to JOD
د.أ0.0000014324636
1 Notevia（NVA） to PLN
0.000007354256
1 Notevia（NVA） to RON
лв0.000008829148
1 Notevia（NVA） to SEK
kr0.000018971556
1 Notevia（NVA） to BGN
лв0.000003394272
1 Notevia（NVA） to HUF
Ft0.00067774318
1 Notevia（NVA） to CZK
0.00004222636
1 Notevia（NVA） to KWD
د.ك0.0000006182424
1 Notevia（NVA） to ILS
0.000006626912
1 Notevia（NVA） to BOB
Bs0.000013920556
1 Notevia（NVA） to AZN
0.00000343468
1 Notevia（NVA） to TJS
SM0.000018809924
1 Notevia（NVA） to GEL
0.000005475284
1 Notevia（NVA） to AOA
Kz0.001848484164
1 Notevia（NVA） to BHD
.د.ب0.0000007596704
1 Notevia（NVA） to BMD
$0.0000020204
1 Notevia（NVA） to DKK
kr0.000012970968
1 Notevia（NVA） to HNL
L0.000052995092
1 Notevia（NVA） to MUR
0.000091968608
1 Notevia（NVA） to NAD
$0.000034993328
1 Notevia（NVA） to NOK
kr0.000020204
1 Notevia（NVA） to NZD
$0.000003495292
1 Notevia（NVA） to PAB
B/.0.0000020204
1 Notevia（NVA） to PGK
K0.000008606904
1 Notevia（NVA） to QAR
ر.ق0.000007354256
1 Notevia（NVA） to RSD
дин.0.000203676524
1 Notevia（NVA） to UZS
soʻm0.024342163076
1 Notevia（NVA） to ALL
L0.000167875036
1 Notevia（NVA） to ANG
ƒ0.000003616516
1 Notevia（NVA） to AWG
ƒ0.000003616516
1 Notevia（NVA） to BBD
$0.0000040408
1 Notevia（NVA） to BAM
KM0.000003394272
1 Notevia（NVA） to BIF
Fr0.0059419964
1 Notevia（NVA） to BND
$0.000002606316
1 Notevia（NVA） to BSD
$0.0000020204
1 Notevia（NVA） to JMD
$0.000323506448
1 Notevia（NVA） to KHR
0.008114047624
1 Notevia（NVA） to KMF
Fr0.0008566496
1 Notevia（NVA） to LAK
0.043921738252
1 Notevia（NVA） to LKR
රු0.000612605484
1 Notevia（NVA） to MDL
L0.000034528636
1 Notevia（NVA） to MGA
Ar0.0091008918
1 Notevia（NVA） to MOP
P0.000016142996
1 Notevia（NVA） to MVR
0.00003091212
1 Notevia（NVA） to MWK
MK0.00349549404
1 Notevia（NVA） to MZN
MT0.00012910356
1 Notevia（NVA） to NPR
रु0.000283239876
1 Notevia（NVA） to PYG
0.0142276568
1 Notevia（NVA） to RWF
Fr0.0029275596
1 Notevia（NVA） to SBD
$0.000016648096
1 Notevia（NVA） to SCR
0.000028002744
1 Notevia（NVA） to SRD
$0.000080270492
1 Notevia（NVA） to SVC
$0.000017638092
1 Notevia（NVA） to SZL
L0.000034993328
1 Notevia（NVA） to TMT
m0.000007091604
1 Notevia（NVA） to TND
د.ت0.0000059278536
1 Notevia（NVA） to TTD
$0.000013678108
1 Notevia（NVA） to UGX
Sh0.0070148288
1 Notevia（NVA） to XAF
Fr0.0011395056
1 Notevia（NVA） to XCD
$0.00000545508
1 Notevia（NVA） to XOF
Fr0.0011395056
1 Notevia（NVA） to XPF
Fr0.0002060808
1 Notevia（NVA） to BWP
P0.0000287907
1 Notevia（NVA） to BZD
$0.0000040408
1 Notevia（NVA） to CVE
$0.000191554124
1 Notevia（NVA） to DJF
Fr0.0003576108
1 Notevia（NVA） to DOP
$0.000129244988
1 Notevia（NVA） to DZD
د.ج0.000262934856
1 Notevia（NVA） to FJD
$0.000004586308
1 Notevia（NVA） to GNF
Fr0.017567378
1 Notevia（NVA） to GTQ
Q0.000015435856
1 Notevia（NVA） to GYD
$0.000422041356
1 Notevia（NVA） to ISK
kr0.0002464888

Notevia资源

要更深入地了解 Notevia，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Notevia网站
区块查询

人们还问：关于Notevia的其他问题

Notevia（NVA）今日价格是多少？
NVA 实时价格为 0.0000020204 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 NVA 兑 USD 的价格是多少？
当前 NVA 兑 USD 的价格为 $ 0.0000020204。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Notevia 的市值是多少？
NVA 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
NVA 的流通供应量是多少？
NVA 的流通供应量为 -- USD
NVA 的历史最高价（ATH）是多少？
NVA 的历史最高价是 -- USD
NVA 的历史最低价（ATL）是多少？
NVA 的历史最低价是 -- USD
NVA 的交易量是多少？
NVA 的 24 小时实时交易量为 $ 1.35M USD
NVA 今年会涨吗？
NVA 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 NVA 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:14:22 (UTC+8)

Notevia（NVA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

NVA 兑 USD 计算器

数量

NVA
NVA
USD
USD

1 NVA = 0.0000020204 USD

交易 NVA

NVA/USDT
$0.0000020285
$0.0000020285$0.0000020285
+6.04%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,416.84
$114,416.84$114,416.84

+0.63%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,155.18
$4,155.18$4,155.18

+1.96%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03994
$0.03994$0.03994

+0.10%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.3049
$5.3049$5.3049

-14.99%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.99
$199.99$199.99

+0.21%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,155.18
$4,155.18$4,155.18

+1.96%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,416.84
$114,416.84$114,416.84

+0.63%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.99
$199.99$199.99

+0.21%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6518
$2.6518$2.6518

+0.42%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20553
$0.20553$0.20553

+1.22%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0158
$0.0158$0.0158

-73.66%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

+24.65%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010658
$0.010658$0.010658

-8.27%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015011
$0.000000000000000000015011$0.000000000000000000015011

+1,898.80%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000016
$0.000000000000016$0.000000000000016

+220.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003404
$0.0003404$0.0003404

+70.79%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.14660
$0.14660$0.14660

+53.62%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000081
$0.0000000000000000000081$0.0000000000000000000081

+42.10%