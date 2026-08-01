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Data Ownership 当前实时价格为 0.0005879 USD。DOP2 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 DOP2 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Data Ownership 当前实时价格为 0.0005879 USD。DOP2 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 DOP2 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Data Ownership实时价格 (DOP2)

1 DOP2 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0005883
$0.0005883$0.0005883
-0.20%1D
USD
Data Ownership (DOP2) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:34:22 (UTC+8)

Data Ownership 今日价格

Data Ownership (DOP2) 今日实时价格为 $ 0.0005879，过去 24 小时内变化了 0.20%。当前 DOP2 兑 USD 的汇率为 $ 0.0005879 每 DOP2。

Data Ownership 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3909，流通供应量为 0.00 DOP2。过去 24 小时内，DOP2 的交易价格在 $ 0.0005835（低点）和 $ 0.000594（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.11434343850986515，而历史最低价为 $ 0.00147732329891478

短期表现方面，DOP2 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -5.11%。过去一天，总交易量达到 $ 138.47K

Data Ownership（DOP2）市场信息

No.3909

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 138.47K
$ 138.47K$ 138.47K

$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M

0.00
0.00 0.00

20,793,255,250.60114809
20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809

ETH

Data Ownership 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 138.47K。DOP2 的流通量为 0.00，总供应量是 20793255250.60114809，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.22M

Data Ownership 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0005835
$ 0.0005835$ 0.0005835
24H最低价
$ 0.000594
$ 0.000594$ 0.000594
24H最高价

$ 0.0005835
$ 0.0005835$ 0.0005835

$ 0.000594
$ 0.000594$ 0.000594

$ 0.11434343850986515
$ 0.11434343850986515$ 0.11434343850986515

$ 0.00147732329891478
$ 0.00147732329891478$ 0.00147732329891478

-0.04%

-0.20%

-5.11%

-5.11%

Data Ownership（DOP2）价格历史 USD

跟踪 Data Ownership 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000001179-0.20%
30天$ -0.0003715-38.73%
60天$ -0.0009291-61.25%
90天$ -0.0022881-79.56%
Data Ownership 今日价格变化

今天，DOP2 记录了 $ -0.000001179 (-0.20%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Data Ownership 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0003715 (-38.73%)，显示了该代币在短期内的表现。

Data Ownership 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，DOP2 的变化为 $ -0.0009291 (-61.25%)，从而更广泛地了解其表现。

Data Ownership 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0022881 (-79.56%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Data Ownership（DOP2）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Data Ownership 价格历史页面

Data Ownership 分析

本分析利用人工智能模型评估 Data Ownership 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Data Ownership 的价格？

数据所有权协议（DOP2）的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场对数据隐私解决方案的需求
2. 企业和个人的采用率
3. 代币在生态系统中的实用性
4. 整体加密货币市场的市场情绪
5. 数据保护相关的监管动态
6. 来自同类隐私导向项目的竞争
7. 技术更新与平台优化
8. 交易量与流动性
9. 合作伙伴公告
10. 投资者整体的风险偏好

为什么人们想知道 Data Ownership 今天的价格？

人们希望了解今日的DOP2价格，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合表现、把握入市/离市时机、评估投资收益与亏损，以及及时掌握市场波动情况。实时定价有助于交易者抓住机遇。

Data Ownership 的价格预测

Data Ownership（DOP2）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，DOP2 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Data Ownership (DOP2) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Data Ownership 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Data Ownership 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Data Ownership 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 DOP2 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Data Ownership

准备好开始使用 Data Ownership 了吗？在 MEXC 购买 DOP2 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Data Ownership 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Data Ownership (DOP2) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 0.00 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Data Ownership 将立即存入您的钱包。
Data Ownership (DOP2) 购买教程

Data Ownership 能做什么？

拥有 Data Ownership 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Data Ownership (DOP2) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Data Ownership (DOP2)

Data Ownership Protocol 使企业能够安心转移数字资产。付款通过 KYT 审核，在链上保持机密，并生成即时审计证明。从工资单到财务，团队都能通过一个直观的仪表板获得隐私和合规性。

Data Ownership资源

要更深入地了解 Data Ownership，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Data Ownership网站
区块查询

类别 :

Ethereum Ecosystem

人们还问：关于Data Ownership的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:34:22 (UTC+8)

Data Ownership（DOP2）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
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比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Data Ownership 的更多信息

DOP2USDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 DOP2。在 MEXC 上探索 DOP2USDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Data Ownership (DOP2) 市场

探索现货和合约市场，查看 Data Ownership 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
DOP2/USDT
$0.0005877
$0.0005877$0.0005877
-0.30%
236.00M (USDT)

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Tutorial

TUT

$0.041748
$0.041748$0.041748

+5.45%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

DOP2 兑 USD 计算器

数量

DOP2
DOP2
USD
USD

1 DOP2 = 0.0005879 USD