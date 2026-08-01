Data Ownership 今日价格

Data Ownership (DOP2) 今日实时价格为 $ 0.0005879，过去 24 小时内变化了 0.20%。当前 DOP2 兑 USD 的汇率为 $ 0.0005879 每 DOP2。

Data Ownership 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3909，流通供应量为 0.00 DOP2。过去 24 小时内，DOP2 的交易价格在 $ 0.0005835（低点）和 $ 0.000594（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.11434343850986515，而历史最低价为 $ 0.00147732329891478。

短期表现方面，DOP2 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -5.11%。过去一天，总交易量达到 $ 138.47K。

Data Ownership（DOP2）市场信息

排名 No.3909 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 138.47K$ 138.47K $ 138.47K 完全稀释市值 $ 12.22M$ 12.22M $ 12.22M 流通量 0.00 0.00 0.00 总供应量 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 所属公链 ETH

Data Ownership 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 138.47K。DOP2 的流通量为 0.00，总供应量是 20793255250.60114809，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.22M。