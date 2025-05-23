DOGE AI 图标

DOGE AI实时价格 (DOGEAI)

USD

DOGE AI (DOGEAI) 实时价格图表

$0.011676
$0.011676$0.011676
-9.76%(1D)

DOGEAI 实时价格数据和信息

今天 DOGE AI (DOGEAI) 的当前价格为 0.011676 USD，当前市值为 $ 8.76M USD。 DOGEAI 兑换USD的价格实时更新。
DOGE AI的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 68.37K USD
- DOGE AI在一天内的涨跌幅是 -9.76%
- 它的流通供应量是 750.00M USD。

在获取 MEXC 上从 DOGEAI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 DOGEAI 价格信息的首选平台。

DOGEAI价格表现USD

跟踪 DOGE AI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00126283-9.76%
30天$ +0.002991+34.43%
60天$ -0.017154-59.51%
90天$ -0.027414-70.14%
DOGE AI 今日价格变化

今天，DOGEAI 记录了 $ -0.00126283 (-9.76%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

DOGE AI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.002991 (+34.43%)，显示了该代币在短期内的表现。

DOGE AI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，DOGEAI 的变化为 $ -0.017154 (-59.51%)，从而更广泛地了解其表现。

DOGE AI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.027414 (-70.14%)，从而深入了解了代币的长期走势。

DOGEAI价格信息

探索 DOGE AI 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.011443
$ 0.011443$ 0.011443

$ 0.014165
$ 0.014165$ 0.014165

$ 0.20457
$ 0.20457$ 0.20457

0.00%

-9.76%

-14.49%

DOGEAI市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 8.76M
$ 8.76M$ 8.76M

$ 68.37K
$ 68.37K$ 68.37K

750.00M
750.00M 750.00M

什么是DOGE AI (DOGEAI)

自主AI揭示政府开支和政策中的浪费与低效。

DOGE AI在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 DOGE AI 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 DOGEAI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 DOGE AI 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 DOGE AI 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

DOGE AI价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如DOGE AI、比特币或以太坊。 DOGEAI未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的DOGE AI价格预测页面

DOGE AI价格历史

追踪DOGEAI的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估DOGEAI的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的DOGE AI价格历史页面

如何购买DOGE AI (DOGEAI)

正在寻找如何购买 DOGE AI？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买DOGE AI。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

DOGEAI 兑换为当地货币

1 DOGEAI 兑换 VND
299.384316
1 DOGEAI 兑换 AUD
A$0.01786428
1 DOGEAI 兑换 GBP
0.00852348
1 DOGEAI 兑换 EUR
0.01015812
1 DOGEAI 兑换 USD
$0.011676
1 DOGEAI 兑换 MYR
RM0.04938948
1 DOGEAI 兑换 TRY
0.45396288
1 DOGEAI 兑换 JPY
¥1.6644138
1 DOGEAI 兑换 RUB
0.92789172
1 DOGEAI 兑换 INR
0.99327732
1 DOGEAI 兑换 IDR
Rp188.32255428
1 DOGEAI 兑换 KRW
15.95081712
1 DOGEAI 兑换 PHP
0.64614984
1 DOGEAI 兑换 EGP
￡E.0.58239888
1 DOGEAI 兑换 BRL
R$0.06585264
1 DOGEAI 兑换 CAD
C$0.01599612
1 DOGEAI 兑换 BDT
1.42260384
1 DOGEAI 兑换 NGN
18.56273832
1 DOGEAI 兑换 UAH
0.48478752
1 DOGEAI 兑换 VES
Bs1.097544
1 DOGEAI 兑换 PKR
Rs3.29169792
1 DOGEAI 兑换 KZT
5.972274
1 DOGEAI 兑换 THB
฿0.38110464
1 DOGEAI 兑换 TWD
NT$0.34992972
1 DOGEAI 兑换 AED
د.إ0.04285092
1 DOGEAI 兑换 CHF
Fr0.00957432
1 DOGEAI 兑换 HKD
HK$0.09142308
1 DOGEAI 兑换 MAD
.د.م0.10730244
1 DOGEAI 兑换 MXN
$0.22464624

DOGE AI资源

要更深入地了解 DOGE AI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方DOGE AI网站
区块查询

人们还问：关于DOGE AI的其他问题

热门新闻

什么是BUILDon (B)？ meme和稳定币整合的新时代

在快速变化的加密货币世界中，meme代币常常通过病毒式的传播吸引眼球，但很少有像BUILDon ($B)这样获得战略深度和机构支持的项目。这份综合指南探讨了BUILDon从一个简单的BNB链吉祥物转变为与全球自由金融和USD1稳定币生态系统直接关联的战略性代币。无论您是对meme代币演变感兴趣的加密爱好者，还是希望了解机构对meme币采用的投资者，或是单纯想知道传统吉祥物品牌如何与去中心化金融交集的读者，本文都为您提供了BUILDon在加密货币领域独特地位的关键见解。

May 23, 2025

什么是TON币？开放网络功能、代币经济学与未来的完整指南

在快速发展的区块链技术领域，开放网络（TON）作为一种突破性的第五代区块链出现，承诺弥合加密货币与主流应用之间的差距。本综合指南探讨了TON的革命性架构、它与Telegram的9亿用户的独特整合，以及为何它有望成为Web3时代最重要的区块链平台之一。无论你是加密爱好者、开发者，还是对区块链技术下一个进化感到好奇的新手，本文将为你提供对TON无限分片技术、其原生Toncoin加密货币，以及它所支持的广泛去中心化应用生态系统的深入见解。

May 23, 2025

什么是 Baby Doge Coin？完整的初学者指南 – 价格、如何购买及投资分析

无论您是完全不懂加密货币还是想扩展您的投资组合，本指南提供了清晰、可操作的信息，帮助您了解 Baby Doge Coin 并做出明智的投资选择。

May 22, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

计算器

数量

DOGEAI
DOGEAI
USD

1 DOGEAI = 0.011676 USD

交易

DOGEAIUSDT
$0.011676
$0.011676$0.011676
-12.47%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--