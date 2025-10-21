Defactor 当前实时价格为 0.01441 USD。跟踪 DEFACTOR 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DEFACTOR 价格趋势。Defactor 当前实时价格为 0.01441 USD。跟踪 DEFACTOR 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DEFACTOR 价格趋势。

Defactor 图标

Defactor实时价格 (DEFACTOR)

1 DEFACTOR 兑换为 USD 的实时价格：

$0.01441
+3.66%1D
USD
Defactor (DEFACTOR) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:57:55 (UTC+8)

Defactor（DEFACTOR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.01371
24H最低价
$ 0.01452
24H最高价

$ 0.01371
$ 0.01452
--
--
+0.76%

+3.66%

+0.41%

+0.41%

Defactor（DEFACTOR）当前实时价格为 $ 0.01441。过去 24 小时内，DEFACTOR 的交易价格在 $ 0.01371$ 0.01452 之间波动，市场活跃度显著。DEFACTOR 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，DEFACTOR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.76%，过去 24 小时内变动为 +3.66%，过去 7 天内累计变动为 +0.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Defactor（DEFACTOR）市场信息

--
$ 47.91K
$ 47.91K$ 47.91K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

----

--
BASE

Defactor 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 47.91K。DEFACTOR 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Defactor（DEFACTOR）价格历史 USD

跟踪 Defactor 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0005088+3.66%
30天$ -0.00636-30.63%
60天$ +0.00441+44.10%
90天$ +0.00441+44.10%
Defactor 今日价格变化

今天，DEFACTOR 记录了 $ +0.0005088 (+3.66%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Defactor 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00636 (-30.63%)，显示了该代币在短期内的表现。

Defactor 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，DEFACTOR 的变化为 $ +0.00441 (+44.10%)，从而更广泛地了解其表现。

Defactor 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00441 (+44.10%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Defactor（DEFACTOR）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Defactor 价格历史页面

什么是Defactor (DEFACTOR)

Defactor 的 Real 代币，用于加速 RWA

Defactor在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Defactor 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 DEFACTOR 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Defactor 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Defactor 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Defactor 价格预测 (USD)

Defactor（DEFACTOR）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Defactor（DEFACTOR）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Defactor 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Defactor 价格预测

Defactor（DEFACTOR）代币经济

了解 Defactor（DEFACTOR）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 DEFACTOR 代币的完整经济学

如何购买Defactor (DEFACTOR)

正在寻找如何购买 Defactor？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Defactor。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

DEFACTOR 兑换为当地货币

1 Defactor（DEFACTOR） to VND
379.19915
1 Defactor（DEFACTOR） to AUD
A$0.0219032
1 Defactor（DEFACTOR） to GBP
0.0108075
1 Defactor（DEFACTOR） to EUR
0.0122485
1 Defactor（DEFACTOR） to USD
$0.01441
1 Defactor（DEFACTOR） to MYR
RM0.0608102
1 Defactor（DEFACTOR） to TRY
0.6053641
1 Defactor（DEFACTOR） to JPY
¥2.20473
1 Defactor（DEFACTOR） to ARS
ARS$21.4433769
1 Defactor（DEFACTOR） to RUB
1.1468919
1 Defactor（DEFACTOR） to INR
1.2656303
1 Defactor（DEFACTOR） to IDR
Rp240.1665706
1 Defactor（DEFACTOR） to PHP
0.8461552
1 Defactor（DEFACTOR） to EGP
￡E.0.6843309
1 Defactor（DEFACTOR） to BRL
R$0.0775258
1 Defactor（DEFACTOR） to CAD
C$0.0200299
1 Defactor（DEFACTOR） to BDT
1.7630635
1 Defactor（DEFACTOR） to NGN
21.0057452
1 Defactor（DEFACTOR） to COP
$55.8525836
1 Defactor（DEFACTOR） to ZAR
R.0.2475638
1 Defactor（DEFACTOR） to UAH
0.6050759
1 Defactor（DEFACTOR） to TZS
T.Sh.35.5801633
1 Defactor（DEFACTOR） to VES
Bs3.05492
1 Defactor（DEFACTOR） to CLP
$13.58863
1 Defactor（DEFACTOR） to PKR
Rs4.0763008
1 Defactor（DEFACTOR） to KZT
7.7472483
1 Defactor（DEFACTOR） to THB
฿0.4701983
1 Defactor（DEFACTOR） to TWD
NT$0.4444044
1 Defactor（DEFACTOR） to AED
د.إ0.0528847
1 Defactor（DEFACTOR） to CHF
Fr0.0113839
1 Defactor（DEFACTOR） to HKD
HK$0.1118216
1 Defactor（DEFACTOR） to AMD
֏5.5041877
1 Defactor（DEFACTOR） to MAD
.د.م0.1327161
1 Defactor（DEFACTOR） to MXN
$0.265144
1 Defactor（DEFACTOR） to SAR
ريال0.0540375
1 Defactor（DEFACTOR） to ETB
Br2.2025685
1 Defactor（DEFACTOR） to KES
KSh1.8558639
1 Defactor（DEFACTOR） to JOD
د.أ0.01021669
1 Defactor（DEFACTOR） to PLN
0.0524524
1 Defactor（DEFACTOR） to RON
лв0.0629717
1 Defactor（DEFACTOR） to SEK
kr0.1351658
1 Defactor（DEFACTOR） to BGN
лв0.0242088
1 Defactor（DEFACTOR） to HUF
Ft4.8322494
1 Defactor（DEFACTOR） to CZK
0.3010249
1 Defactor（DEFACTOR） to KWD
د.ك0.00440946
1 Defactor（DEFACTOR） to ILS
0.0472648
1 Defactor（DEFACTOR） to BOB
Bs0.0992849
1 Defactor（DEFACTOR） to AZN
0.024497
1 Defactor（DEFACTOR） to TJS
SM0.1341571
1 Defactor（DEFACTOR） to GEL
0.0390511
1 Defactor（DEFACTOR） to AOA
Kz13.1838531
1 Defactor（DEFACTOR） to BHD
.د.ب0.00541816
1 Defactor（DEFACTOR） to BMD
$0.01441
1 Defactor（DEFACTOR） to DKK
kr0.0925122
1 Defactor（DEFACTOR） to HNL
L0.3779743
1 Defactor（DEFACTOR） to MUR
0.6559432
1 Defactor（DEFACTOR） to NAD
$0.2495812
1 Defactor（DEFACTOR） to NOK
kr0.1439559
1 Defactor（DEFACTOR） to NZD
$0.0249293
1 Defactor（DEFACTOR） to PAB
B/.0.01441
1 Defactor（DEFACTOR） to PGK
K0.0613866
1 Defactor（DEFACTOR） to QAR
ر.ق0.0524524
1 Defactor（DEFACTOR） to RSD
дин.1.4526721
1 Defactor（DEFACTOR） to UZS
soʻm173.6144179
1 Defactor（DEFACTOR） to ALL
L1.1973269
1 Defactor（DEFACTOR） to ANG
ƒ0.0257939
1 Defactor（DEFACTOR） to AWG
ƒ0.0257939
1 Defactor（DEFACTOR） to BBD
$0.02882
1 Defactor（DEFACTOR） to BAM
KM0.0242088
1 Defactor（DEFACTOR） to BIF
Fr42.37981
1 Defactor（DEFACTOR） to BND
$0.0185889
1 Defactor（DEFACTOR） to BSD
$0.01441
1 Defactor（DEFACTOR） to JMD
$2.3073292
1 Defactor（DEFACTOR） to KHR
57.8714246
1 Defactor（DEFACTOR） to KMF
Fr6.10984
1 Defactor（DEFACTOR） to LAK
313.2608633
1 Defactor（DEFACTOR） to LKR
රු4.3692561
1 Defactor（DEFACTOR） to MDL
L0.2462669
1 Defactor（DEFACTOR） to MGA
Ar64.909845
1 Defactor（DEFACTOR） to MOP
P0.1151359
1 Defactor（DEFACTOR） to MVR
0.220473
1 Defactor（DEFACTOR） to MWK
MK24.930741
1 Defactor（DEFACTOR） to MZN
MT0.920799
1 Defactor（DEFACTOR） to NPR
रु2.0201379
1 Defactor（DEFACTOR） to PYG
101.47522
1 Defactor（DEFACTOR） to RWF
Fr20.88009
1 Defactor（DEFACTOR） to SBD
$0.1187384
1 Defactor（DEFACTOR） to SCR
0.1997226
1 Defactor（DEFACTOR） to SRD
$0.5725093
1 Defactor（DEFACTOR） to SVC
$0.1257993
1 Defactor（DEFACTOR） to SZL
L0.2495812
1 Defactor（DEFACTOR） to TMT
m0.0505791
1 Defactor（DEFACTOR） to TND
د.ت0.04227894
1 Defactor（DEFACTOR） to TTD
$0.0975557
1 Defactor（DEFACTOR） to UGX
Sh50.03152
1 Defactor（DEFACTOR） to XAF
Fr8.12724
1 Defactor（DEFACTOR） to XCD
$0.038907
1 Defactor（DEFACTOR） to XOF
Fr8.12724
1 Defactor（DEFACTOR） to XPF
Fr1.46982
1 Defactor（DEFACTOR） to BWP
P0.2053425
1 Defactor（DEFACTOR） to BZD
$0.02882
1 Defactor（DEFACTOR） to CVE
$1.3662121
1 Defactor（DEFACTOR） to DJF
Fr2.55057
1 Defactor（DEFACTOR） to DOP
$0.9218077
1 Defactor（DEFACTOR） to DZD
د.ج1.8753174
1 Defactor（DEFACTOR） to FJD
$0.0327107
1 Defactor（DEFACTOR） to GNF
Fr125.29495
1 Defactor（DEFACTOR） to GTQ
Q0.1100924
1 Defactor（DEFACTOR） to GYD
$3.0101049
1 Defactor（DEFACTOR） to ISK
kr1.75802

要更深入地了解 Defactor，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Defactor网站
区块查询

人们还问：关于Defactor的其他问题

Defactor（DEFACTOR）今日价格是多少？
DEFACTOR 实时价格为 0.01441 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 DEFACTOR 兑 USD 的价格是多少？
当前 DEFACTOR 兑 USD 的价格为 $ 0.01441。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Defactor 的市值是多少？
DEFACTOR 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
DEFACTOR 的流通供应量是多少？
DEFACTOR 的流通供应量为 -- USD
DEFACTOR 的历史最高价（ATH）是多少？
DEFACTOR 的历史最高价是 -- USD
DEFACTOR 的历史最低价（ATL）是多少？
DEFACTOR 的历史最低价是 -- USD
DEFACTOR 的交易量是多少？
DEFACTOR 的 24 小时实时交易量为 $ 47.91K USD
DEFACTOR 今年会涨吗？
DEFACTOR 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 DEFACTOR 价格预测 获取更深入的分析。
Defactor（DEFACTOR）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

