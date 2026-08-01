114514 今日价格

114514 (114514) 今日实时价格为 $ 0.0005443，过去 24 小时内变化了 0.55%。当前 114514 兑 USD 的汇率为 $ 0.0005443 每 114514。

114514 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- 114514。过去 24 小时内，114514 的交易价格在 $ 0.0005069（低点）和 $ 0.0006198（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，114514 在过去一小时内波动了 +0.40%，过去7 天内波动了 -31.83%。过去一天，总交易量达到 $ 60.24K。

114514（114514）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 60.24K$ 60.24K $ 60.24K 完全稀释市值 $ 544.17K$ 544.17K $ 544.17K 流通量 ---- -- 总供应量 999,755,921.843922 999,755,921.843922 999,755,921.843922 所属公链 SOL

114514 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 60.24K。114514 的流通量为 --，总供应量是 999755921.843922，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 544.17K。