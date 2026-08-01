CKUSDT 今日价格

CKUSDT (CKUSDT) 今日实时价格为 $ 0.9995，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 CKUSDT 兑 USD 的汇率为 $ 0.9995 每 CKUSDT。

CKUSDT 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- CKUSDT。过去 24 小时内，CKUSDT 的交易价格在 $ 0.9991（低点）和 $ 0.9998（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，CKUSDT 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -0.05%。过去一天，总交易量达到 $ 55.05K。

CKUSDT（CKUSDT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 55.05K$ 55.05K $ 55.05K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 CKUSDT

CKUSDT 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.05K。CKUSDT 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。