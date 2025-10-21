CYGNUS（CGN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00342 $ 0.00342 $ 0.00342 24H最低价 $ 0.00648 $ 0.00648 $ 0.00648 24H最高价 24H最低价 $ 0.00342$ 0.00342 $ 0.00342 24H最高价 $ 0.00648$ 0.00648 $ 0.00648 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -3.83% 涨跌幅（1D） -12.58% 漲跌幅（7D） -53.95% 漲跌幅（7D） -53.95%

CYGNUS（CGN）当前实时价格为 $ 0.004605。过去 24 小时内，CGN 的交易价格在 $ 0.00342 至 $ 0.00648 之间波动，市场活跃度显著。CGN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，CGN 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.83%，过去 24 小时内变动为 -12.58%，过去 7 天内累计变动为 -53.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CYGNUS（CGN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M 完全稀释市值 $ 46.05M$ 46.05M $ 46.05M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 BASE

CYGNUS 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.98M。CGN 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46.05M。