Cygnus 是一个模组化的真实收益层，同时也是首个 Web3 Instagram 应用层（App Layer），旨在将 链上资产与链下资产 融合，以支持 创作者经济。该网路透过 Cygnus 全链流动性验证系统（LVS），在 EVM 与非 EVM 生态系统中提供 可扩展、安全且高效的流动性验证与质押基础设施。此框架促进了 可持续的质押收益、LVS 手续费，以及 生态系统奖励，为所有参与者创造长期价值。