Baby Shark Universe（BSU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.21974 $ 0.21974 $ 0.21974 24H最低价 $ 0.23759 $ 0.23759 $ 0.23759 24H最高价 24H最低价 $ 0.21974$ 0.21974 $ 0.21974 24H最高价 $ 0.23759$ 0.23759 $ 0.23759 历史最高 $ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616 $ 0.37631193723515616 最低价 $ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495 $ 0.05070113905338495 涨跌幅（1H） +1.94% 涨跌幅（1D） -1.19% 漲跌幅（7D） -7.92% 漲跌幅（7D） -7.92%

Baby Shark Universe（BSU）当前实时价格为 $ 0.2322。过去 24 小时内，BSU 的交易价格在 $ 0.21974 至 $ 0.23759 之间波动，市场活跃度显著。BSU 的历史最高价为 $ 0.37631193723515616，历史最低价为 $ 0.05070113905338495。

从短期表现来看，BSU 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.94%，过去 24 小时内变动为 -1.19%，过去 7 天内累计变动为 -7.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Baby Shark Universe（BSU）市场信息

排名 No.628 市值 $ 39.01M$ 39.01M $ 39.01M 成交量（24H） $ 59.59K$ 59.59K $ 59.59K 完全稀释市值 $ 197.37M$ 197.37M $ 197.37M 流通量 168.00M 168.00M 168.00M 最大供应量 850,000,000 850,000,000 850,000,000 总供应量 850,000,000 850,000,000 850,000,000 流通率 19.76% 所属公链 BSC

Baby Shark Universe 的当前市值为 $ 39.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.59K。BSU 的流通量为 168.00M，总供应量是 850000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 197.37M。