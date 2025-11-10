Baby Shark Universe (BSU) 是一个混合娱乐和数字资产平台，利用 Baby Shark 全球知名的知识产权 (IP)，连接 Web2 用户和 Web3 生态系统。该项目旨在将其庞大的现有粉丝群体自然地引入 Web3 领域，并通过游戏、NFT 和元宇宙等多元化的数字体验构建可持续的经济模型。