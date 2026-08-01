Atlético de Madrid 今日价格

Atlético de Madrid (ATM) 今日实时价格为 $ 1.8245，过去 24 小时内变化了 2.41%。当前 ATM 兑 USD 的汇率为 $ 1.8245 每 ATM。

Atlético de Madrid 目前市值在 $ 15.44M 排名第 #1004，流通供应量为 8.46M ATM。过去 24 小时内，ATM 的交易价格在 $ 1.5157（低点）和 $ 2.0384（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 61.11632681，而历史最低价为 $ 0.7532766491077049。

短期表现方面，ATM 在过去一小时内波动了 +2.50%，过去7 天内波动了 +13.28%。过去一天，总交易量达到 $ 68.74K。

Atlético de Madrid（ATM）市场信息

排名 No.1004 市值 $ 15.44M$ 15.44M $ 15.44M 成交量（24H） $ 68.74K$ 68.74K $ 68.74K 完全稀释市值 $ 18.25M$ 18.25M $ 18.25M 流通量 8.46M 8.46M 8.46M 最大供应量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 总供应量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 流通率 84.61% 所属公链 CHZ

Atlético de Madrid 的当前市值为 $ 15.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 68.74K。ATM 的流通量为 8.46M，总供应量是 10000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.25M。