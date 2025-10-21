Amazon（AMZNON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 223.21 $ 223.21 $ 223.21 24H最低价 $ 228.69 $ 228.69 $ 228.69 24H最高价 24H最低价 $ 223.21$ 223.21 $ 223.21 24H最高价 $ 228.69$ 228.69 $ 228.69 历史最高 $ 238.6579963260999$ 238.6579963260999 $ 238.6579963260999 最低价 $ 211.30485215454203$ 211.30485215454203 $ 211.30485215454203 涨跌幅（1H） +0.05% 涨跌幅（1D） +0.78% 漲跌幅（7D） +6.65% 漲跌幅（7D） +6.65%

Amazon（AMZNON）当前实时价格为 $ 228.51。过去 24 小时内，AMZNON 的交易价格在 $ 223.21 至 $ 228.69 之间波动，市场活跃度显著。AMZNON 的历史最高价为 $ 238.6579963260999，历史最低价为 $ 211.30485215454203。

从短期表现来看，AMZNON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +0.78%，过去 7 天内累计变动为 +6.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Amazon（AMZNON）市场信息

排名 No.1947 市值 $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M 成交量（24H） $ 55.58K$ 55.58K $ 55.58K 完全稀释市值 $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M 流通量 7.09K 7.09K 7.09K 总供应量 7,091.46310771 7,091.46310771 7,091.46310771 所属公链 ETH

Amazon 的当前市值为 $ 1.62M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.58K。AMZNON 的流通量为 7.09K，总供应量是 7091.46310771，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.62M。