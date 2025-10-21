Amazon 当前实时价格为 228.51 USD。跟踪 AMZNON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AMZNON 价格趋势。Amazon 当前实时价格为 228.51 USD。跟踪 AMZNON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AMZNON 价格趋势。

Amazon 图标

Amazon实时价格 (AMZNON)

1 AMZNON 兑换为 USD 的实时价格：

$228.51
$228.51$228.51
+0.78%1D
USD
Amazon (AMZNON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:50:12 (UTC+8)

Amazon（AMZNON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 223.21
$ 223.21$ 223.21
24H最低价
$ 228.69
$ 228.69$ 228.69
24H最高价

$ 223.21
$ 223.21$ 223.21

$ 228.69
$ 228.69$ 228.69

$ 238.6579963260999
$ 238.6579963260999$ 238.6579963260999

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

+0.05%

+0.78%

+6.65%

+6.65%

Amazon（AMZNON）当前实时价格为 $ 228.51。过去 24 小时内，AMZNON 的交易价格在 $ 223.21$ 228.69 之间波动，市场活跃度显著。AMZNON 的历史最高价为 $ 238.6579963260999，历史最低价为 $ 211.30485215454203

从短期表现来看，AMZNON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +0.78%，过去 7 天内累计变动为 +6.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Amazon（AMZNON）市场信息

No.1947

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

7.09K
7.09K 7.09K

7,091.46310771
7,091.46310771 7,091.46310771

ETH

Amazon 的当前市值为 $ 1.62M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.58K。AMZNON 的流通量为 7.09K，总供应量是 7091.46310771，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.62M

Amazon（AMZNON）价格历史 USD

跟踪 Amazon 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1.7686+0.78%
30天$ +8.05+3.65%
60天$ +48.51+26.95%
90天$ +48.51+26.95%
Amazon 今日价格变化

今天，AMZNON 记录了 $ +1.7686 (+0.78%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Amazon 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +8.05 (+3.65%)，显示了该代币在短期内的表现。

Amazon 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，AMZNON 的变化为 $ +48.51 (+26.95%)，从而更广泛地了解其表现。

Amazon 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +48.51 (+26.95%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Amazon（AMZNON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Amazon 价格历史页面

什么是Amazon (AMZNON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Amazon在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Amazon 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 AMZNON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Amazon 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Amazon 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Amazon 价格预测 (USD)

Amazon（AMZNON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Amazon（AMZNON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Amazon 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Amazon 价格预测

Amazon（AMZNON）代币经济

了解 Amazon（AMZNON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AMZNON 代币的完整经济学

如何购买Amazon (AMZNON)

正在寻找如何购买 Amazon？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Amazon。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

AMZNON 兑换为当地货币

1 Amazon（AMZNON） to VND
6,013,240.65
1 Amazon（AMZNON） to AUD
A$347.3352
1 Amazon（AMZNON） to GBP
171.3825
1 Amazon（AMZNON） to EUR
194.2335
1 Amazon（AMZNON） to USD
$228.51
1 Amazon（AMZNON） to MYR
RM964.3122
1 Amazon（AMZNON） to TRY
9,599.7051
1 Amazon（AMZNON） to JPY
¥34,962.03
1 Amazon（AMZNON） to ARS
ARS$340,043.4459
1 Amazon（AMZNON） to RUB
18,187.1109
1 Amazon（AMZNON） to INR
20,070.0333
1 Amazon（AMZNON） to IDR
Rp3,808,498.4766
1 Amazon（AMZNON） to PHP
13,418.1072
1 Amazon（AMZNON） to EGP
￡E.10,851.9399
1 Amazon（AMZNON） to BRL
R$1,229.3838
1 Amazon（AMZNON） to CAD
C$317.6289
1 Amazon（AMZNON） to BDT
27,958.1985
1 Amazon（AMZNON） to NGN
333,103.5972
1 Amazon（AMZNON） to COP
$885,695.6196
1 Amazon（AMZNON） to ZAR
R.3,925.8018
1 Amazon（AMZNON） to UAH
9,595.1349
1 Amazon（AMZNON） to TZS
T.Sh.564,220.8963
1 Amazon（AMZNON） to VES
Bs48,444.12
1 Amazon（AMZNON） to CLP
$215,484.93
1 Amazon（AMZNON） to PKR
Rs64,640.9088
1 Amazon（AMZNON） to KZT
122,853.8313
1 Amazon（AMZNON） to THB
฿7,456.2813
1 Amazon（AMZNON） to TWD
NT$7,047.2484
1 Amazon（AMZNON） to AED
د.إ838.6317
1 Amazon（AMZNON） to CHF
Fr180.5229
1 Amazon（AMZNON） to HKD
HK$1,773.2376
1 Amazon（AMZNON） to AMD
֏87,283.9647
1 Amazon（AMZNON） to MAD
.د.م2,104.5771
1 Amazon（AMZNON） to MXN
$4,204.584
1 Amazon（AMZNON） to SAR
ريال856.9125
1 Amazon（AMZNON） to ETB
Br34,927.7535
1 Amazon（AMZNON） to KES
KSh29,429.8029
1 Amazon（AMZNON） to JOD
د.أ162.01359
1 Amazon（AMZNON） to PLN
831.7764
1 Amazon（AMZNON） to RON
лв998.5887
1 Amazon（AMZNON） to SEK
kr2,143.4238
1 Amazon（AMZNON） to BGN
лв383.8968
1 Amazon（AMZNON） to HUF
Ft76,628.5434
1 Amazon（AMZNON） to CZK
4,773.5739
1 Amazon（AMZNON） to KWD
د.ك69.92406
1 Amazon（AMZNON） to ILS
749.5128
1 Amazon（AMZNON） to BOB
Bs1,574.4339
1 Amazon（AMZNON） to AZN
388.467
1 Amazon（AMZNON） to TJS
SM2,127.4281
1 Amazon（AMZNON） to GEL
619.2621
1 Amazon（AMZNON） to AOA
Kz209,066.0841
1 Amazon（AMZNON） to BHD
.د.ب85.91976
1 Amazon（AMZNON） to BMD
$228.51
1 Amazon（AMZNON） to DKK
kr1,467.0342
1 Amazon（AMZNON） to HNL
L5,993.8173
1 Amazon（AMZNON） to MUR
10,401.7752
1 Amazon（AMZNON） to NAD
$3,957.7932
1 Amazon（AMZNON） to NOK
kr2,282.8149
1 Amazon（AMZNON） to NZD
$395.3223
1 Amazon（AMZNON） to PAB
B/.228.51
1 Amazon（AMZNON） to PGK
K973.4526
1 Amazon（AMZNON） to QAR
ر.ق831.7764
1 Amazon（AMZNON） to RSD
дин.23,036.0931
1 Amazon（AMZNON） to UZS
soʻm2,753,131.8969
1 Amazon（AMZNON） to ALL
L18,986.8959
1 Amazon（AMZNON） to ANG
ƒ409.0329
1 Amazon（AMZNON） to AWG
ƒ409.0329
1 Amazon（AMZNON） to BBD
$457.02
1 Amazon（AMZNON） to BAM
KM383.8968
1 Amazon（AMZNON） to BIF
Fr672,047.91
1 Amazon（AMZNON） to BND
$294.7779
1 Amazon（AMZNON） to BSD
$228.51
1 Amazon（AMZNON） to JMD
$36,589.0212
1 Amazon（AMZNON） to KHR
917,709.8706
1 Amazon（AMZNON） to KMF
Fr96,888.24
1 Amazon（AMZNON） to LAK
4,967,608.5963
1 Amazon（AMZNON） to LKR
රු69,286.5171
1 Amazon（AMZNON） to MDL
L3,905.2359
1 Amazon（AMZNON） to MGA
Ar1,029,323.295
1 Amazon（AMZNON） to MOP
P1,825.7949
1 Amazon（AMZNON） to MVR
3,496.203
1 Amazon（AMZNON） to MWK
MK395,345.151
1 Amazon（AMZNON） to MZN
MT14,601.789
1 Amazon（AMZNON） to NPR
रु32,034.8169
1 Amazon（AMZNON） to PYG
1,609,167.42
1 Amazon（AMZNON） to RWF
Fr331,110.99
1 Amazon（AMZNON） to SBD
$1,882.9224
1 Amazon（AMZNON） to SCR
3,167.1486
1 Amazon（AMZNON） to SRD
$9,078.7023
1 Amazon（AMZNON） to SVC
$1,994.8923
1 Amazon（AMZNON） to SZL
L3,957.7932
1 Amazon（AMZNON） to TMT
m802.0701
1 Amazon（AMZNON） to TND
د.ت670.44834
1 Amazon（AMZNON） to TTD
$1,547.0127
1 Amazon（AMZNON） to UGX
Sh793,386.72
1 Amazon（AMZNON） to XAF
Fr128,879.64
1 Amazon（AMZNON） to XCD
$616.977
1 Amazon（AMZNON） to XOF
Fr128,879.64
1 Amazon（AMZNON） to XPF
Fr23,308.02
1 Amazon（AMZNON） to BWP
P3,256.2675
1 Amazon（AMZNON） to BZD
$457.02
1 Amazon（AMZNON） to CVE
$21,665.0331
1 Amazon（AMZNON） to DJF
Fr40,446.27
1 Amazon（AMZNON） to DOP
$14,617.7847
1 Amazon（AMZNON） to DZD
د.ج29,738.2914
1 Amazon（AMZNON） to FJD
$518.7177
1 Amazon（AMZNON） to GNF
Fr1,986,894.45
1 Amazon（AMZNON） to GTQ
Q1,745.8164
1 Amazon（AMZNON） to GYD
$47,733.4539
1 Amazon（AMZNON） to ISK
kr27,878.22

要更深入地了解 Amazon，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Amazon网站
区块查询

人们还问：关于Amazon的其他问题

Amazon（AMZNON）今日价格是多少？
AMZNON 实时价格为 228.51 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 AMZNON 兑 USD 的价格是多少？
当前 AMZNON 兑 USD 的价格为 $ 228.51。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Amazon 的市值是多少？
AMZNON 的市值为 $ 1.62M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
AMZNON 的流通供应量是多少？
AMZNON 的流通供应量为 7.09K USD
AMZNON 的历史最高价（ATH）是多少？
AMZNON 的历史最高价是 238.6579963260999 USD
AMZNON 的历史最低价（ATL）是多少？
AMZNON 的历史最低价是 211.30485215454203 USD
AMZNON 的交易量是多少？
AMZNON 的 24 小时实时交易量为 $ 55.58K USD
AMZNON 今年会涨吗？
AMZNON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 AMZNON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:50:13 (UTC+8)

Amazon（AMZNON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

