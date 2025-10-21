AI3（AI3）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0331 $ 0.0331 $ 0.0331 24H最低价 $ 0.0341 $ 0.0341 $ 0.0341 24H最高价 24H最低价 $ 0.0331$ 0.0331 $ 0.0331 24H最高价 $ 0.0341$ 0.0341 $ 0.0341 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.20% 涨跌幅（1D） +1.10% 漲跌幅（7D） -7.59% 漲跌幅（7D） -7.59%

AI3（AI3）当前实时价格为 $ 0.03373。过去 24 小时内，AI3 的交易价格在 $ 0.0331 至 $ 0.0341 之间波动，市场活跃度显著。AI3 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，AI3 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.20%，过去 24 小时内变动为 +1.10%，过去 7 天内累计变动为 -7.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AI3（AI3）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 1.66K$ 1.66K $ 1.66K 完全稀释市值 $ 33.73M$ 33.73M $ 33.73M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 AI3

AI3 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.66K。AI3 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.73M。