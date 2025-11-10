Autonomys Network 是 AI3.0 的基础层，为一个超高扩展性的去中心化 AI（deAI）基础设施堆叠，涵盖高吞吐量的永久分散式储存、资料可用性与存取，以及模组化执行环境。我们的 deAI 生态系统提供建构与部署安全的超级 dApp（AI 驱动的去中心化应用程式）与链上代理所需的所有关键组件，并赋予其先进的 AI 能力，以实现动态与自主的功能。