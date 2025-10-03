R0AR TOKEN 当前实时价格为 0.01306 USD。跟踪 1R0R 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 1R0R 价格趋势。R0AR TOKEN 当前实时价格为 0.01306 USD。跟踪 1R0R 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 1R0R 价格趋势。

更多关于 1R0R

1R0R 价格信息

1R0R 白皮书

1R0R 币种官网

1R0R 代币经济

1R0R 价格预测

1R0R 价格历史

1R0R 购买指南

1R0R 兑换法币计算

1R0R 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

R0AR TOKEN 图标

R0AR TOKEN实时价格 (1R0R)

1 1R0R 兑换为 USD 的实时价格：

$0.01306
$0.01306$0.01306
+1.00%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:45:55 (UTC+8)

R0AR TOKEN（1R0R）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
24H最低价
$ 0.01333
$ 0.01333$ 0.01333
24H最高价

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01333
$ 0.01333$ 0.01333

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

+0.46%

+1.00%

-24.07%

-24.07%

R0AR TOKEN（1R0R）当前实时价格为 $ 0.01306。过去 24 小时内，1R0R 的交易价格在 $ 0.01286$ 0.01333 之间波动，市场活跃度显著。1R0R 的历史最高价为 $ 0.05359728874422925，历史最低价为 $ 0.003689277531738991

从短期表现来看，1R0R 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.46%，过去 24 小时内变动为 +1.00%，过去 7 天内累计变动为 -24.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

R0AR TOKEN（1R0R）市场信息

No.5870

--
----

$ 10.77K
$ 10.77K$ 10.77K

$ 130.60M
$ 130.60M$ 130.60M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

R0AR TOKEN 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.77K。1R0R 的流通量为 --，总供应量是 1000000000010，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 130.60M

R0AR TOKEN（1R0R）价格历史 USD

跟踪 R0AR TOKEN 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0001293+1.00%
30天$ -0.02324-64.03%
60天$ -0.00708-35.16%
90天$ -0.00792-37.76%
R0AR TOKEN 今日价格变化

今天，1R0R 记录了 $ +0.0001293 (+1.00%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

R0AR TOKEN 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.02324 (-64.03%)，显示了该代币在短期内的表现。

R0AR TOKEN 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，1R0R 的变化为 $ -0.00708 (-35.16%)，从而更广泛地了解其表现。

R0AR TOKEN 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00792 (-37.76%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 R0AR TOKEN（1R0R）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 R0AR TOKEN 价格历史页面

什么是R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR 是驱动整个 R0ARverse 的实用型代币。它是开启 R0AR 去中心化金融生态系机会的关键。 R0AR 是一种 ERC-20 代币，在我们的 DeFi 生态系统中发挥多种功能。作为治理代币，它赋予持有者在塑造平台未来发展方面的发言权，并允许其使用独家功能、R0AR 平台、门户网站、质押奖励和收益挖矿。无论您是在平台上进行质押、挖矿或交易，在去中心化自治组织中发出您的声音，还是浏览 NFT 市场，R0AR 都是一切的核心。

R0AR TOKEN在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 R0AR TOKEN 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 1R0R 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 R0AR TOKEN 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 R0AR TOKEN 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

R0AR TOKEN 价格预测 (USD)

R0AR TOKEN（1R0R）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 R0AR TOKEN（1R0R）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 R0AR TOKEN 的长期和短期价格预测。

现在就查看 R0AR TOKEN 价格预测

R0AR TOKEN（1R0R）代币经济

了解 R0AR TOKEN（1R0R）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 1R0R 代币的完整经济学

如何购买R0AR TOKEN (1R0R)

正在寻找如何购买 R0AR TOKEN？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买R0AR TOKEN。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

1R0R 兑换为当地货币

1 R0AR TOKEN（1R0R） to VND
343.6739
1 R0AR TOKEN（1R0R） to AUD
A$0.0197206
1 R0AR TOKEN（1R0R） to GBP
0.0096644
1 R0AR TOKEN（1R0R） to EUR
0.011101
1 R0AR TOKEN（1R0R） to USD
$0.01306
1 R0AR TOKEN（1R0R） to MYR
RM0.054852
1 R0AR TOKEN（1R0R） to TRY
0.543949
1 R0AR TOKEN（1R0R） to JPY
¥1.91982
1 R0AR TOKEN（1R0R） to ARS
ARS$18.60397
1 R0AR TOKEN（1R0R） to RUB
1.0736626
1 R0AR TOKEN（1R0R） to INR
1.1588138
1 R0AR TOKEN（1R0R） to IDR
Rp217.6665796
1 R0AR TOKEN（1R0R） to KRW
18.394357
1 R0AR TOKEN（1R0R） to PHP
0.756174
1 R0AR TOKEN（1R0R） to EGP
￡E.0.6233538
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BRL
R$0.0696098
1 R0AR TOKEN（1R0R） to CAD
C$0.0181534
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BDT
1.588749
1 R0AR TOKEN（1R0R） to NGN
19.1214072
1 R0AR TOKEN（1R0R） to COP
$50.817113
1 R0AR TOKEN（1R0R） to ZAR
R.0.2248932
1 R0AR TOKEN（1R0R） to UAH
0.5385944
1 R0AR TOKEN（1R0R） to TZS
T.Sh.32.08842
1 R0AR TOKEN（1R0R） to VES
Bs2.37692
1 R0AR TOKEN（1R0R） to CLP
$12.6029
1 R0AR TOKEN（1R0R） to PKR
Rs3.6736474
1 R0AR TOKEN（1R0R） to KZT
7.1482604
1 R0AR TOKEN（1R0R） to THB
฿0.4223604
1 R0AR TOKEN（1R0R） to TWD
NT$0.3968934
1 R0AR TOKEN（1R0R） to AED
د.إ0.0479302
1 R0AR TOKEN（1R0R） to CHF
Fr0.0103174
1 R0AR TOKEN（1R0R） to HKD
HK$0.1016068
1 R0AR TOKEN（1R0R） to AMD
֏5.0038084
1 R0AR TOKEN（1R0R） to MAD
.د.م0.1187154
1 R0AR TOKEN（1R0R） to MXN
$0.2401734
1 R0AR TOKEN（1R0R） to SAR
ريال0.0488444
1 R0AR TOKEN（1R0R） to ETB
Br1.8948754
1 R0AR TOKEN（1R0R） to KES
KSh1.6865684
1 R0AR TOKEN（1R0R） to JOD
د.أ0.00925954
1 R0AR TOKEN（1R0R） to PLN
0.0472772
1 R0AR TOKEN（1R0R） to RON
лв0.0565498
1 R0AR TOKEN（1R0R） to SEK
kr0.1223722
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BGN
лв0.0216796
1 R0AR TOKEN（1R0R） to HUF
Ft4.3186808
1 R0AR TOKEN（1R0R） to CZK
0.2698196
1 R0AR TOKEN（1R0R） to KWD
د.ك0.0039833
1 R0AR TOKEN（1R0R） to ILS
0.043098
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BOB
Bs0.090114
1 R0AR TOKEN（1R0R） to AZN
0.022202
1 R0AR TOKEN（1R0R） to TJS
SM0.1215886
1 R0AR TOKEN（1R0R） to GEL
0.0355232
1 R0AR TOKEN（1R0R） to AOA
Kz11.9706654
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BHD
.د.ب0.00491056
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BMD
$0.01306
1 R0AR TOKEN（1R0R） to DKK
kr0.0830616
1 R0AR TOKEN（1R0R） to HNL
L0.341519
1 R0AR TOKEN（1R0R） to MUR
0.5917486
1 R0AR TOKEN（1R0R） to NAD
$0.2250238
1 R0AR TOKEN（1R0R） to NOK
kr0.129947
1 R0AR TOKEN（1R0R） to NZD
$0.0223326
1 R0AR TOKEN（1R0R） to PAB
B/.0.01306
1 R0AR TOKEN（1R0R） to PGK
K0.055505
1 R0AR TOKEN（1R0R） to QAR
ر.ق0.0475384
1 R0AR TOKEN（1R0R） to RSD
дин.1.3029962
1 R0AR TOKEN（1R0R） to UZS
soʻm157.3493614
1 R0AR TOKEN（1R0R） to ALL
L1.0760134
1 R0AR TOKEN（1R0R） to ANG
ƒ0.0233774
1 R0AR TOKEN（1R0R） to AWG
ƒ0.023508
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BBD
$0.02612
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BAM
KM0.0216796
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BIF
Fr38.40946
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BND
$0.0167168
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BSD
$0.01306
1 R0AR TOKEN（1R0R） to JMD
$2.0969136
1 R0AR TOKEN（1R0R） to KHR
52.4497436
1 R0AR TOKEN（1R0R） to KMF
Fr5.47214
1 R0AR TOKEN（1R0R） to LAK
283.9130378
1 R0AR TOKEN（1R0R） to LKR
Rs3.9490828
1 R0AR TOKEN（1R0R） to MDL
L0.2186244
1 R0AR TOKEN（1R0R） to MGA
Ar58.3034968
1 R0AR TOKEN（1R0R） to MOP
P0.1046106
1 R0AR TOKEN（1R0R） to MVR
0.199818
1 R0AR TOKEN（1R0R） to MWK
MK22.6735966
1 R0AR TOKEN（1R0R） to MZN
MT0.834534
1 R0AR TOKEN（1R0R） to NPR
Rs1.857132
1 R0AR TOKEN（1R0R） to PYG
91.96852
1 R0AR TOKEN（1R0R） to RWF
Fr18.89782
1 R0AR TOKEN（1R0R） to SBD
$0.1076144
1 R0AR TOKEN（1R0R） to SCR
0.1909372
1 R0AR TOKEN（1R0R） to SRD
$0.497586
1 R0AR TOKEN（1R0R） to SVC
$0.1141444
1 R0AR TOKEN（1R0R） to SZL
L0.2248932
1 R0AR TOKEN（1R0R） to TMT
m0.04571
1 R0AR TOKEN（1R0R） to TND
د.ت0.03803072
1 R0AR TOKEN（1R0R） to TTD
$0.0884162
1 R0AR TOKEN（1R0R） to UGX
Sh45.1876
1 R0AR TOKEN（1R0R） to XAF
Fr7.28748
1 R0AR TOKEN（1R0R） to XCD
$0.035262
1 R0AR TOKEN（1R0R） to XOF
Fr7.28748
1 R0AR TOKEN（1R0R） to XPF
Fr1.31906
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BWP
P0.1734368
1 R0AR TOKEN（1R0R） to BZD
$0.0262506
1 R0AR TOKEN（1R0R） to CVE
$1.2264646
1 R0AR TOKEN（1R0R） to DJF
Fr2.32468
1 R0AR TOKEN（1R0R） to DOP
$0.817556
1 R0AR TOKEN（1R0R） to DZD
د.ج1.6910088
1 R0AR TOKEN（1R0R） to FJD
$0.029385
1 R0AR TOKEN（1R0R） to GNF
Fr113.5567
1 R0AR TOKEN（1R0R） to GTQ
Q0.1000396
1 R0AR TOKEN（1R0R） to GYD
$2.7309766
1 R0AR TOKEN（1R0R） to ISK
kr1.5672

R0AR TOKEN资源

要更深入地了解 R0AR TOKEN，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方R0AR TOKEN网站
区块查询

人们还问：关于R0AR TOKEN的其他问题

R0AR TOKEN（1R0R）今日价格是多少？
1R0R 实时价格为 0.01306 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 1R0R 兑 USD 的价格是多少？
当前 1R0R 兑 USD 的价格为 $ 0.01306。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
R0AR TOKEN 的市值是多少？
1R0R 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
1R0R 的流通供应量是多少？
1R0R 的流通供应量为 -- USD
1R0R 的历史最高价（ATH）是多少？
1R0R 的历史最高价是 0.05359728874422925 USD
1R0R 的历史最低价（ATL）是多少？
1R0R 的历史最低价是 0.003689277531738991 USD
1R0R 的交易量是多少？
1R0R 的 24 小时实时交易量为 $ 10.77K USD
1R0R 今年会涨吗？
1R0R 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 1R0R 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:45:55 (UTC+8)

R0AR TOKEN（1R0R）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-04 13:39:16链上数据
昨日美国以太坊现货ETF净流入2.335亿美元
10-04 11:26:38行业动态
USDC发行量突破750亿枚，市场份额占据24.9%
10-03 10:20:00行业动态
加密总市值重返4.2万亿美元上方，24小时涨幅2.3%
10-03 05:17:00行业动态
比特币突破12万美元大关，为8月中旬以来首次
10-01 14:11:00行业动态
昨日美国以太坊现货ETF净流入1.275亿美元，比特币现货ETF净流入4.3亿美元
09-30 18:14:00行业动态
当前主流CEX、DEX资金费率显示市场处中性略微偏向看空

热门新闻

MEXC期货保证金收益：双重收入交易的机遇与挑战

October 3, 2025

更智能的交易，零费用：MEXC的AI辅助订单如何改变游戏规则

October 3, 2025

GameFi 2.0：为什么代币经济学将决定区块链游戏的未来

October 3, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

1R0R 兑 USD 计算器

数量

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.01306 USD

交易 1R0R

1R0R/USDT
$0.01306
$0.01306$0.01306
+0.92%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--