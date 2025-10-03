R0AR TOKEN实时价格 (1R0R)
R0AR TOKEN（1R0R）当前实时价格为 $ 0.01306。过去 24 小时内，1R0R 的交易价格在 $ 0.01286 至 $ 0.01333 之间波动，市场活跃度显著。1R0R 的历史最高价为 $ 0.05359728874422925，历史最低价为 $ 0.003689277531738991。
从短期表现来看，1R0R 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.46%，过去 24 小时内变动为 +1.00%，过去 7 天内累计变动为 -24.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。
R0AR TOKEN 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.77K。1R0R 的流通量为 --，总供应量是 1000000000010，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 130.60M。
跟踪 R0AR TOKEN 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0001293
|+1.00%
|30天
|$ -0.02324
|-64.03%
|60天
|$ -0.00708
|-35.16%
|90天
|$ -0.00792
|-37.76%
今天，1R0R 记录了 $ +0.0001293 (+1.00%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.02324 (-64.03%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，1R0R 的变化为 $ -0.00708 (-35.16%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00792 (-37.76%)，从而深入了解了代币的长期走势。
想解锁 R0AR TOKEN（1R0R）的全部历史价格和价格走势吗？
立即查看 R0AR TOKEN 价格历史页面
R0AR 是驱动整个 R0ARverse 的实用型代币。它是开启 R0AR 去中心化金融生态系机会的关键。 R0AR 是一种 ERC-20 代币，在我们的 DeFi 生态系统中发挥多种功能。作为治理代币，它赋予持有者在塑造平台未来发展方面的发言权，并允许其使用独家功能、R0AR 平台、门户网站、质押奖励和收益挖矿。无论您是在平台上进行质押、挖矿或交易，在去中心化自治组织中发出您的声音，还是浏览 NFT 市场，R0AR 都是一切的核心。
R0AR TOKEN在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 R0AR TOKEN 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
- 检查 1R0R 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 R0AR TOKEN 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。
我们全面的资源旨在让您的 R0AR TOKEN 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。
R0AR TOKEN（1R0R）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 R0AR TOKEN（1R0R）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 R0AR TOKEN 的长期和短期价格预测。
现在就查看 R0AR TOKEN 价格预测！
了解 R0AR TOKEN（1R0R）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 1R0R 代币的完整经济学！
正在寻找如何购买 R0AR TOKEN？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买R0AR TOKEN。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。
要更深入地了解 R0AR TOKEN，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
