为什么 MEXC 平台是用户交易安全的选择？

加密市场由于潜在的巨大利润、监管薄弱以及匿名性，导致加密交易中存在大量骗局。对于加密用户来说，应在加密市场中保持警惕，审慎评估投资项目，避免盲目跟风，同时加强自身的风险意识和信息辨别能力，以规避潜在的骗局风险。

1. 加密货币常见骗局


钓鱼网站：伪装成正规的交易所或钱包的钓鱼网站，诱使用户输入个人信息或私钥，导致资产被盗。

Pump and Dump：通过散布虚假信息或操纵市场来推高某个加密货币的价格，然后在价格飙升时抛售，让其他投资者遭受损失。

假 ICO 项目：虚假的ICO项目可能会承诺高额回报，吸引投资者参与，但最终消失或无法履行承诺。

虚假交易平台：一些虚假的交易平台可能会欺骗用户将加密货币存入其平台，然后拒绝提现或突然消失。

空气币骗局：宣称通过空投方式免费发放加密货币，诱使用户提供个人信息或支付费用，然后骗取资金。

假币上市：一些交易所可能会上市虚假或低价值的加密货币，然后通过操纵市场价格获利，损害投资者利益。

社交骗局：通过社交媒体或通讯应用伪装成熟悉的人或专家，诱使投资者转账或提供个人信息。

2. 选择可信赖的交易平台


面对层出不穷的加密骗局，加密用户在日常交易过程中，选择一个可信赖的加密货币交易平台至关重要。您可以从以下方面进行考虑：

安全性：确保交易平台采取了必要的安全措施，如两步验证等保护用户的资产安全。了解平台历史是否存在重大安全事故问题。

合规性和监管：确保交易平台在所在司法管辖区内合规运营，并受到监管机构的监督。

交易量和流动性：选择具有良好交易量和流动性的平台，以确保可以轻松买卖加密货币，避免出现交易滑点。

用户支持：检查平台的客户服务质量和响应速度，确保在遇到问题时可以及时获得帮助和支持。

费用：了解交易平台的费用结构，包括交易费率、充提费用等，避免过高的交易成本。

用户体验：选择界面友好、易于使用的交易平台，确保交易过程流畅且易于理解。

资产支持：确保交易平台支持您感兴趣的加密货币种类，并提供所需的交易对。

3. 为什么选择MEXC


MEXC 作为用户最欢迎的交易平台之一，用户的资产安全是重中之重。为了向交易用户提供一个安全稳定、交易丝滑、体验良好的交易平台，MEXC 做到了：

3.1 安全保障：MEXC 从成立以来从未发生过重大安全事件，提供多种安全措施保障用户资产安全。

账户安全：提供两步骤验证（2FA），包括绑定谷歌验证、绑定邮箱和绑定手机号码等操作。除此之外，您还可以绑定如谷歌账号、Apple 账号、MetaMask、Telegram 等第三方账号。绑定成功后，您可以使用它登录您的 MEXC 账号。

进阶安全设置：设置防钓鱼码，发送给您的邮件将包含您设置的防钓鱼码，防范网络钓鱼攻击。

提币设置：您可以通过设置提币白名单，防止向陌生账户进行转账提币。

3.2 安全合规：MEXC 的业务遍及全球各大洲和司法管辖区，并受到一些最著名的司法管辖区的直接或通过附属公司的监管。

3.3 交易体验良好：在服务方面，MEXC 为来自不同国家的用户提供本地化语言支持，建立当地社媒渠道，帮助用户更容易地进行交易。同时客服团队 7*24 小时快速响应，为用户第一时间解答问题。

在产品方面，MEXC 提供了全球领先的交易服务体验，即：
行业最低的交易费用，降低用户交易成本；
业界最快上币速度，币种最全，为用户提供了超过 3000 种现货交易对和 600 种合约交易对；
流动性全球第一，价差更小，成交更快，保障投资者的交易安全和利益；
MX 空投收益世界最高，帮助用户赚取更多利润；
行业最低的转账费用，为用户节省成本。

MEXC 成立至今，始终坚持以秉持著用户至上，团队合作共赢的价值观为导向，以用户满意度为评价标准。欢迎使用 MEXC 陪您度过加密旅程，MEXC 将为您的加密之旅保驾护航。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

