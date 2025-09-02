现货交易手续费的计算





现货交易手续费收取的规则是在什么币种的市场交易，就扣除什么币种作为手续费，扣除的费用是以成交量乘以相应的手续费率来计算得到的。





MEXC 平台的现货交易费率，挂单方（Maker）费率为 0%，吃单方（Taker）费率为 0.05%。





挂单即用户发布的委托单在市场中没有对应的委托单进行匹配，需要等待成交后，再成交的订单。





吃单即用户发布的委托单与市场中的委托挂单存在匹配可以立即成交的订单。





未成交的委托单以及撤单不收取手续费。









1. 假设用户在 MX/USDT 交易币对中是挂单方（Maker），以用 5 USDT 来买入 1 枚 MX：





用户的手续费则为 0% * 5 = 0 USDT，此时相当于最终用户使用 5 USDT，买入了 1 枚 MX。





2. 假设用户在 MX/USDT 交易币对中是吃单方（Taker），卖出 1 枚 MX 来获得 5 USDT：





用户的手续费则为 0.05% * 5 = 0.0025 USDT，此时相当于用户卖出 1 枚 MX，最终获得了 4.9975 USDT。



