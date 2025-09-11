合约交易以「高杠杆、高回报」等特点吸引了无数投资者的目光，进行合约交易首先需要选择合适的交易所，才能开启合约交易之旅。MEXC 拥有手续费率全网最低、交易深度好、安全稳定性能高、灵活交易规则、流动性行业领先等优势，是用户进行合约交易绝佳选择。 1.手续费率全网最低 在 MEXC 上进行合约交易，您可能会进行以下两种操作：挂单和吃单。 挂单（Maker）：挂单是指设置委托单挂出，限定其价格和数量，等合约交易以「高杠杆、高回报」等特点吸引了无数投资者的目光，进行合约交易首先需要选择合适的交易所，才能开启合约交易之旅。MEXC 拥有手续费率全网最低、交易深度好、安全稳定性能高、灵活交易规则、流动性行业领先等优势，是用户进行合约交易绝佳选择。 1.手续费率全网最低 在 MEXC 上进行合约交易，您可能会进行以下两种操作：挂单和吃单。 挂单（Maker）：挂单是指设置委托单挂出，限定其价格和数量，等
为什么你该用 MEXC 交易？挂单最低费率，超 1,200 个交易对，行业内一流的深度！

合约交易以「高杠杆、高回报」等特点吸引了无数投资者的目光，进行合约交易首先需要选择合适的交易所，才能开启合约交易之旅。MEXC 拥有手续费率全网最低、交易深度好、安全稳定性能高、灵活交易规则、流动性行业领先等优势，是用户进行合约交易绝佳选择。


1.手续费率全网最低


在 MEXC 上进行合约交易，您可能会进行以下两种操作：挂单和吃单。

挂单（Maker）：挂单是指设置委托单挂出，限定其价格和数量，等待其他用户与之成交，挂单为市场增加了流动性。

吃单（Taker）：吃单是主动和已挂出的限价单或者市价单直接成交，吃单消耗了市场流动性。


MEXC 拥有全网最低的手续费率，在 MEXC 上，永续合约交易挂单手续费率 0.01%，吃单手续费率 0.04%。同时，您还可以将 MX 转入合约账户，即可使用 MX 抵扣合约的手续费，最高享受 50% 手续费折扣。更多关于 MEXC 手续费率的详细信息，您可以参考 MEXC 相关费率

值得一提的是，MEXC 现货交易手续费也是全网最低，现货交易挂单 0%，吃单手续费 0.05%。您可以在以下页面查看最新的手续费率：https://www.mexc.com/zh-TW/fee 。不同国家和地区的费率可能会有所差异，请您以费率页面显示为准。

2.交易深度好


自 MEXC 成立以来，长期以发掘优质项目，快速上线新项目为优势，广受用户好评。多年的行业积累和口碑，让MEXC 积累超 3000 万用户，成为众多新老用户的第一选择，业务遍及全球 170 多个国家和地区。庞大的用户基数，使MEXC 合约交易拥有极好深度，且合约档位均衡，价格合理透明。据 MEXC 合约数据统计，过去 24 小时 MEXC 合约成交量达到 410.8 亿美金以上。这可以保证用户在极端行情下平稳交易，避免发生意外爆仓。（注：数据截取时间2024 年 11 月 12 日）


此外，MEXC 合约提供的加密货币种类丰富，涵盖 USDT 本位、元宇宙、Layer2、NFT、Meme 和 DeFi 等任意币种类型。同时，MEXC 优秀的项目发掘能力，不断上架新币种，为用户带来最佳的交易体验。

3.安全稳定性能高


MEXC 的交易系统是多层和多集群系统构架，由具有银行技术专业知识的开发人员开发的高性能交易引擎，每秒可完成 140 万笔交易，具有突破性的效率和性能。

此外，在 MEXC 也是最为安全的交易所平台，用户有多种安全措施，如身份认证双重验证防钓鱼码等。我们的服务器也在多个国家独立托管，以确保用户数据的安全性和完整性。

4.灵活交易规则


MEXC 合约交易规则灵活，1-500 倍杠杆自由调节，USDT 本位合约最高支持 500 倍杠杆，币本位合约最高支持 200 倍杠杆。在 MEXC 进行合约交易，您可以选择限价、市价、计划委托、跟踪委托、只做Maker等订单模式进行合约下单。

在保证金制度上，用户可以灵活选择全仓或者逐仓的保证金模式。关于全仓和逐仓的保证金模式的差别，可以参考合约的交易模式。此外，MEXC也支持双向持仓，用户可以同时对一个合约持有多空双向仓位，且多空方向的杠杆独立。多空双向持仓时，需要按照风险限制等级占用相应的保证金。

5.流动性行业领先


MEXC 拥有行业领先的流动性，盘口深度大，买卖订单频繁且量大，为交易者快速成交提供便利。根据第三方权威数据机构 TokenInsightSimplicity Group 的报告显示，MEXC 合约交易深度在 0.05% 与 0.1% 档位均超 1 亿美元，稳居行业首位，现货深度同样显示出明显优势。

在交易滑点方面，MEXC 在 100 万及 500 万美元合约卖单中滑点最低，现货交易滑点同样具有显著优势；MEXC 在费率上保持绝对优势，为普通用户提供零挂单费率，进一步增强了市场竞争力。



需要您注意的是，合约交易属于高风险投资，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

