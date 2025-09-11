为什么你该用 MEXC 交易？挂单最低费率，超 1,200 个交易对，行业内一流的深度！

合约交易以「高杠杆、高回报」等特点吸引了无数投资者的目光，进行合约交易首先需要选择合适的交易所，才能开启合约交易之旅。MEXC 拥有手续费率全网最低、交易深度好、安全稳定性能高、灵活交易规则、流动性行业领先等优势，是用户进行合约交易绝佳选择。









在 MEXC 上进行合约交易，您可能会进行以下两种操作：挂单和吃单。





挂单（Maker）：挂单是指设置委托单挂出，限定其价格和数量，等待其他用户与之成交，挂单为市场增加了流动性。





吃单（Taker）：吃单是主动和已挂出的限价单或者市价单直接成交，吃单消耗了市场流动性。









MEXC 拥有全网最低的手续费率，在 MEXC 上，永续合约交易挂单手续费率 0.01%，吃单手续费率 0.04%。同时，您还可以将 MX 转入合约账户，即可使用 MX 抵扣合约的手续费，最高享受 50% 手续费折扣。更多关于 MEXC 手续费率的详细信息，您可以参考 MEXC 相关费率













自 MEXC 成立以来，长期以发掘优质项目，快速上线新项目为优势，广受用户好评。多年的行业积累和口碑，让MEXC 积累超 3000 万用户，成为众多新老用户的第一选择，业务遍及全球 170 多个国家和地区。庞大的用户基数，使MEXC 合约交易拥有极好深度，且合约档位均衡，价格合理透明。据 MEXC 合约数据统计，过去 24 小时 MEXC 合约成交量达到 410.8 亿美金以上。这可以保证用户在极端行情下平稳交易，避免发生意外爆仓。（注：数据截取时间2024 年 11 月 12 日）









此外，MEXC 合约提供的加密货币种类丰富，涵盖 USDT 本位、元宇宙、Layer2、NFT、Meme 和 DeFi 等任意币种类型。同时，MEXC 优秀的项目发掘能力，不断上架新币种，为用户带来最佳的交易体验。









MEXC 的交易系统是多层和多集群系统构架，由具有银行技术专业知识的开发人员开发的高性能交易引擎，每秒可完成 140 万笔交易，具有突破性的效率和性能。













MEXC 合约交易规则灵活，1-500 倍杠杆自由调节，USDT 本位合约最高支持 500 倍杠杆，币本位合约最高支持 200 倍杠杆。在 MEXC 进行合约交易，您可以选择限价、市价、计划委托、跟踪委托、只做Maker等 订单模式 进行合约下单。











MEXC 拥有行业领先的流动性，盘口深度大，买卖订单频繁且量大，为交易者快速成交提供便利。根据第三方权威数据机构 TokenInsight Simplicity Group 的报告显示，MEXC 合约交易深度在 0.05% 与 0.1% 档位均超 1 亿美元，稳居行业首位，现货深度同样显示出明显优势。

在交易滑点方面，MEXC 在 100 万及 500 万美元合约卖单中滑点最低，现货交易滑点同样具有显著优势；MEXC 在费率上保持绝对优势，为普通用户提供零挂单费率，进一步增强了市场竞争力。









