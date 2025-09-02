在数字资产衍生品市场高速发展的大背景下，合约交易因其高杠杆、灵活性强、适应多种策略等特性，成为加密投资者的主流工具之一。MEXC 作为全球领先的数字资产交易平台，不仅提供强大的交易深度与丰富的产品种类，更支持合约偏好设置，让每一位用户都能根据个人交易习惯进行深度定制。如果你曾因操作不顺、界面不熟而错过良机，或因误操作导致损失，那么本教程将帮助你从根本上优化你的交易体验。 1.为什么要设置合约偏好？在数字资产衍生品市场高速发展的大背景下，合约交易因其高杠杆、灵活性强、适应多种策略等特性，成为加密投资者的主流工具之一。MEXC 作为全球领先的数字资产交易平台，不仅提供强大的交易深度与丰富的产品种类，更支持合约偏好设置，让每一位用户都能根据个人交易习惯进行深度定制。如果你曾因操作不顺、界面不熟而错过良机，或因误操作导致损失，那么本教程将帮助你从根本上优化你的交易体验。 1.为什么要设置合约偏好？
新手学院/新手指南/合约/如何在 MEX...效率的关键一步

如何在 MEXC 设置合约偏好？提升交易执行效率的关键一步

2025年9月2日MEXC
0m
#合约#新手入门
比特币
BTC$105,967.78+3.87%
RWAX
APP$0.0008627+7.98%
MemeCore
M$2.47946+2.72%

在数字资产衍生品市场高速发展的大背景下，合约交易因其高杠杆、灵活性强、适应多种策略等特性，成为加密投资者的主流工具之一。MEXC 作为全球领先的数字资产交易平台，不仅提供强大的交易深度与丰富的产品种类，更支持合约偏好设置，让每一位用户都能根据个人交易习惯进行深度定制。如果你曾因操作不顺、界面不熟而错过良机，或因误操作导致损失，那么本教程将帮助你从根本上优化你的交易体验。

1.为什么要设置合约偏好？解锁高效、安全、智能交易体验


在进行合约交易时，市场行情瞬息万变，价格波动往往在几秒内就可能引发大幅盈亏。此时，一套贴合自身交易习惯的合约偏好设置，不仅能显著提升交易效率，还能有效降低误操作和爆仓风险，是提升专业交易水平的第一步。通过对仓位模式、杠杆模式、价差保护和闪电交易等功能的预设，MEXC 用户可以根据个人风控偏好、交易风格与资金规模，构建一个高度个性化的交易环境。

1.1 高效交易：避免重复设置，执行速度更快


举例来说，日内短线交易者通常对交易时效性有极高要求。通过开启“闪电交易”模式，用户只需输入数量，一键市价成交，无需重复确认价格与方向，最快可将下单时间缩短 50%以上，极大提高抢单效率。

1.2 安全防护：止盈止损+价差保护，构建交易防火墙


对于大多数合约交易用户来说，“爆仓”是最希望避免的风险之一。通过开启“高级止盈止损”与“价差保护”功能，系统会自动检测市价与合理价的差异，避免极端行情下止损计划被错误触发，有效防止滑点带来的资产损失。

举例：某用户曾在 BTC 暴跌期间因未启用价差保护导致提前止损，损失约 3,000 USDT。而在启用该功能后，其策略单在类似行情中成功规避误触发，保障了整体收益节奏。

*BTN-开启BTC合约交易&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

1.3 智能交互：简化操作流程，降低新手门槛


新手用户在操作时，容易因为设置不清、界面复杂而导致交易失误。通过“委托确认弹窗”、“二次确认机制”等偏好项设置，即使是首次接触合约交易的用户，也能清晰确认操作内容，提升整体操作信心。

1.4 系统化风控：为中高频用户打造专业交易环境


对于职业交易员或高频套利者，合约偏好设置提供了系统级风险控制工具，如“多空分仓”、“双向杠杆配置”等功能，支持构建量化策略账户结构，是高阶玩家必不可少的配置能力。

总结来说，设置合约偏好不是一个“可选项”，而是每一位合约交易者应当优先完成的“基础配置”。无论您是追求速度的短线交易者，还是看重稳定性的中长期布局者，合适的偏好设置都将成为您在 MEXC 提升交易表现的关键武器。

2.如何在 MEXC 设置合约偏好？


2.1 Web 端


进入MEXC官网，点击【合约交易】，然后点击【USDT本位合约】或【币本位合约】。


进入合约交易页面后，点击页面右上方设置按钮。


进入偏好设置页面后，您可以在常用设置模式下，设置仓位模式、杠杆模式、价差保护和闪电交易等个性化功能。


设置项
描述
仓位模式

分为双向持仓和单向持仓。双向持仓模式下，一个合约可允许同时持有多空两个仓位。单向持仓模式下，单向持仓下，一个合约只允许有一个方向的仓位。
杠杆模式
分为简约模式和高级模式。简约模式是指多空方向使用相同倍数的杠杆和保证金模式，高级模式是多空方向使用不同倍数的杠杆和保证金模式。
价差保护
开启价差保护功能后，止盈止损（计划委托）达到触发价，如果该合约的最新价与合理价格价差超过该合约的设定阈值，止盈止损（计划委托）将被拒绝，请注意价差保护只会在开启后生效，对未开启的历史订单将不生效。
闪电交易
开启闪电交易后，您只需要输入数量，然后点击【市价买入】或【市价卖出】便可以快速成交。
高级止盈止损
自定义设置止盈止损点位，提高风险控制效率
二次弹窗确认机制
包括下单、撤单、部分成交提醒，自动追加保证金等，适合新手或稳健交易用户

2.2 App端


1）在MEXC App首页，点击下方【合约】。
2）点击交易对边上的【...】。
3）点击【偏好设置】。
4）在设置页面，您可以设置仓位模式、杠杆模式、交易仓区位、通知和确认。


注：用户可根据个人喜好和习惯将交易仓区位选择放置在左侧或者右侧；

通知是指MEXC App 的通知提醒。如果开启通知，用户将会收到MEXC App的通知提醒；如果关闭通知，将无法收到MEXC App 的通知提醒。“确认”包含下单二次确认、撤销全部订单二次确认、撤销单个订单二次确认、价差保护和市价单部分成交提醒，您可以根据您的具体需求开启相关确认。

3.总结：用好合约偏好设置，打造你的专属交易体系


合约交易本身充满挑战，而通过合理配置合约偏好，用户可以在复杂波动的市场中找到专属节奏。无论你是追求速度的短线交易者，还是重视稳健的中长期布局者，合适的偏好设置将大幅提升你的交易效率与风控能力。从“闪电交易”到“高级止盈止损”、从“仓位模式”到“杠杆配置”，每一个选项都是打造个性化交易系统的关键一步。

现在就进入 MEXC 合约偏好设置页面，构建你的智能交易环境，用设置打基础，用策略赢未来。

*BTN-开启合约交易&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

阅读推荐：


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金