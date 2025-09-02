如何在 MEXC 设置合约偏好？提升交易执行效率的关键一步









在进行合约交易时，市场行情瞬息万变，价格波动往往在几秒内就可能引发大幅盈亏。此时，一套贴合自身交易习惯的合约偏好设置，不仅能显著提升交易效率，还能有效降低误操作和爆仓风险，是提升专业交易水平的第一步。通过对仓位模式、杠杆模式、价差保护和闪电交易等功能的预设，MEXC 用户可以根据个人风控偏好、交易风格与资金规模，构建一个高度个性化的交易环境。

















对于大多数合约交易用户来说，“爆仓”是最希望避免的风险之一。通过开启“高级止盈止损”与“价差保护”功能，系统会自动检测市价与合理价的差异，避免极端行情下止损计划被错误触发，有效防止滑点带来的资产损失。

















新手用户在操作时，容易因为设置不清、界面复杂而导致交易失误。通过“委托确认弹窗”、“二次确认机制”等偏好项设置，即使是首次接触合约交易的用户，也能清晰确认操作内容，提升整体操作信心。









对于职业交易员或高频套利者，合约偏好设置提供了系统级风险控制工具，如“多空分仓”、“双向杠杆配置”等功能，支持构建量化策略账户结构，是高阶玩家必不可少的配置能力。





总结来说，设置合约偏好不是一个“可选项”，而是每一位合约交易者应当优先完成的“基础配置”。无论您是追求速度的短线交易者，还是看重稳定性的中长期布局者，合适的偏好设置都将成为您在 MEXC 提升交易表现的关键武器。





















进入合约交易页面后，点击页面右上方设置按钮。









进入偏好设置页面后，您可以在常用设置模式下，设置仓位模式、杠杆模式、价差保护和闪电交易等个性化功能。









设置项 描述 仓位模式

分为双向持仓和单向持仓。双向持仓模式下，一个合约可允许同时持有多空两个仓位。单向持仓模式下，单向持仓下，一个合约只允许有一个方向的仓位。 杠杆模式 分为简约模式和高级模式。简约模式是指多空方向使用相同倍数的杠杆和保证金模式，高级模式是多空方向使用不同倍数的杠杆和保证金模式。 价差保护 开启价差保护功能后，止盈止损（计划委托）达到触发价，如果该合约的最新价与合理价格价差超过该合约的设定阈值，止盈止损（计划委托）将被拒绝，请注意价差保护只会在开启后生效，对未开启的历史订单将不生效。 闪电交易 开启闪电交易后，您只需要输入数量，然后点击【市价买入】或【市价卖出】便可以快速成交。 高级止盈止损 自定义设置止盈止损点位，提高风险控制效率 二次弹窗确认机制 包括下单、撤单、部分成交提醒，自动追加保证金等，适合新手或稳健交易用户









1）在MEXC App首页，点击下方【合约】。

2）点击交易对边上的【...】。

3）点击【偏好设置】。

4）在设置页面，您可以设置仓位模式、杠杆模式、交易仓区位、通知和确认。









注：用户可根据个人喜好和习惯将交易仓区位选择放置在左侧或者右侧；





通知是指MEXC App 的通知提醒。如果开启通知，用户将会收到MEXC App的通知提醒；如果关闭通知，将无法收到MEXC App 的通知提醒。“确认”包含下单二次确认、撤销全部订单二次确认、撤销单个订单二次确认、价差保护和市价单部分成交提醒，您可以根据您的具体需求开启相关确认。









合约交易本身充满挑战，而通过合理配置合约偏好，用户可以在复杂波动的市场中找到专属节奏。无论你是追求速度的短线交易者，还是重视稳健的中长期布局者，合适的偏好设置将大幅提升你的交易效率与风控能力。从“闪电交易”到“高级止盈止损”、从“仓位模式”到“杠杆配置”，每一个选项都是打造个性化交易系统的关键一步。





现在就进入 MEXC 合约偏好设置页面，构建你的智能交易环境，用设置打基础，用策略赢未来。













