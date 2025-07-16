现货交易页面常用辅助功能

MEXC 平台的现货交易中，除了最核心的交易功能外，在交易页面还提供了一些辅助功能，可以有效帮助您进行现货交易。





相比 Web 端，App 端由于尺寸等因素影响，辅助功能没有那么全面。本文以 Web 端为例进行辅助功能的演示。





打开 MEXC 官网并登录，在现货交易页面，选择右上方的【⚙️】按钮进入设置页面，您可以对与下单相关等辅助功能进行设置。













订单二次确认能够帮助您在下单时，再次核对并确认您的订单，防止由于输入错误等因素造成的潜在损失。打开【⚙️】页面打开【订单二次确认】右侧的开关按钮，勾选需要确认的不同的委托方式，即可完成设置。









我们以限价下单为例进行展示。





选择【限价】下单类型，以 2 美元的价格购买 500 枚 MX，点击【买入MX】后弹出【订单二次确认】窗口，您可以看到本次发起的限价单详情，包括交易对、类型/方向、价格、订单数量、金额等信息，核对无误后点击【确定】完成本次下单。













和订单二次确认功能类似，大额订单确认功能为了避免您在单笔大额交易中由于疏忽造成潜在的资产损失，在订单正式发起前让您再次对发起的订单进行二次确认。您可以自行设置金额阈值，当发起的订单金额大于等于您设置的阈值时，将会触发大额订单确认功能，反之不会触发。









我们仍以限价下单为例进行展示，大额订单确认的阈值金额设定为 1000 USDT。





选择【限价】下单类型，以 2 美元的价格购买 600 枚 MX，点击【买入MX】后弹出【大额订单确认】窗口，您可以看到橙色的提示文案。





在大额订单确认窗口，您可以看到本次发起的限价单详情，包括交易对、类型/方向、价格、订单数量、金额等信息，核对无误后点击【确定】完成本次下单，否则点击【取消】本次订单。













市价单是用户按照当前市场价格快速成交的一种下单类型。有时由于市场波动较大，您的市价订单可能会出现部分成交的情况。如果您开启了【市价单未完全成交时弹窗】功能，这笔订单未完全成交会以弹窗的形式提醒您。









如果您已经打开了订单通知功能，当您的订单成交时，系统会发出声音提醒，同时在页面右下角弹出订单成功的消息。您可以选择勾选【提示消息】或者【声音】的方式进行提示。









在 MEXC 平台现货交易页面最下方的【当前持仓】中，您可以看到您持有的不同类型代币的盈亏情况。这个功能直观显示出您当前的总体持仓盈亏情况，以及不同类型持仓代币的盈亏情况。





如果您持有的代币都是在 MEXC 平台购买，平台会帮您统计出您的平均买入价，以及当前持仓盈亏情况。如果您有部分代币或者全部是从其他平台提现至 MEXC，您可以自己编辑设置【平均买入价】，然后查看当前持仓盈亏情况。













除了上面介绍到的和下单相关的辅助功能外，MEXC 还提供了一些辅助工具帮助现货交易，您可以根据自己的习惯和具体需求使用这些工具。









很多资深交易用户喜欢在 K 线图上画一些辅助线段，帮助自己来预测未来的行情走向。MEXC 提供了画线这一功能，帮助用户快速画出各种专业的分析线段，为自己接下来的投资决策提供帮助。













快照分享功能通常可以结合画线功能一起使用，当您通过画线做出自己对未来行情的预判后，您想要将自己的想法分享给其他朋友，您可以点击【快照】按钮，系统会对您当前的 K 线页面生成分享图片，帮助您快速分享出去。





















MEXC 现货交易提供了标准版、宽屏版、竖版三种页面布局，您可以根据自己的喜好在交易页面右上角的【⚙️】中进行切换。





另外 MEXC 现货交易页面的不同版块本身也支持拖拽调整尺寸大小，您可以根据自己的喜好，按住板块右下方【⌟】

进行拖拽，即可调整尺寸大小。









现货交易页面提供的辅助功能，主要目的是为了提高您的交易效率，避免你错过重要信息。在日常交易过程中，您可以多次尝试使用这些不同的功能，最终筛选出适合自己交易习惯的辅助功能，帮助自己更好地进行交易。



