Thông tin giá theo USD của ynUSD Max (YNUSDX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.023 Cao nhất 24H $ 1.027 ATH $ 1.027 Giá thấp nhất $ 0.997125 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.00% Biến động giá (7 ngày) +0.51%

Giá thời gian thực của ynUSD Max (YNUSDX) là $1.026. Trong 24 giờ qua, YNUSDX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.023 và cao nhất là $ 1.027, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YNUSDX là $ 1.027, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.997125.

Về hiệu suất ngắn hạn, YNUSDX đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.00% trong 24 giờ và +0.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ynUSD Max (YNUSDX)

Vốn hóa thị trường $ 89.65K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 89.65K Nguồn cung lưu thông 87.42K Tổng cung 87,421.65687268265

Vốn hoá thị trường hiện tại của ynUSD Max là $ 89.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YNUSDX là 87.42K, với tổng nguồn cung là 87421.65687268265. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 89.65K.