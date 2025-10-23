Thông tin giá theo USD của Yield Protocol (YIELD)

Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.547757 Giá thấp nhất $ 0.00007987 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -2.70%

Giá thời gian thực của Yield Protocol (YIELD) là $0.00061363. Trong 24 giờ qua, YIELD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YIELD là $ 0.547757, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00007987.

Về hiệu suất ngắn hạn, YIELD đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -2.70% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Yield Protocol (YIELD)

Vốn hóa thị trường $ 43.84K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 86.32K Nguồn cung lưu thông 71.45M Tổng cung 140,661,635.5775238

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yield Protocol là $ 43.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YIELD là 71.45M, với tổng nguồn cung là 140661635.5775238. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 86.32K.