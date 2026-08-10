Giá Wrapped BOT hôm nay

Giá Wrapped BOT (WBOT) theo thời gian thực hôm nay là $ 9.71, biến động 0.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WBOT sang USD là $ 9.71 mỗi WBOT.

Wrapped BOT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,487,811, với nguồn cung lưu hành 150.00M WBOT. Trong vòng 24 giờ qua, WBOT được giao dịch trong khoảng từ $ 9.67 (thấp) đến $ 9.8 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 10.24, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 8.63.

Về hiệu suất ngắn hạn, WBOT biến động -0.59% trong giờ qua và -0.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.70M.

Thông tin thị trường Wrapped BOT (WBOT)

Vốn hóa thị trường $ 15.49M$ 15.49M $ 15.49M Khối lượng (24H) $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.49M$ 15.49M $ 15.49M Nguồn cung lưu thông 150.00M 150.00M 150.00M Tổng cung 1,595,783.010166856 1,595,783.010166856 1,595,783.010166856

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped BOT là $ 15.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.70M. Nguồn cung lưu hành của WBOT là 150.00M, với tổng nguồn cung là 1595783.010166856. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.49M.