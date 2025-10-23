Thông tin giá theo USD của VUSD (VUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.977892 Cao nhất 24H $ 0.999728 ATH $ 1.044 Giá thấp nhất $ 0.96079 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) +1.19% Biến động giá (7 ngày) +0.13%

Giá thời gian thực của VUSD (VUSD) là $0.999656. Trong 24 giờ qua, VUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.977892 và cao nhất là $ 0.999728, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VUSD là $ 1.044, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.96079.

Về hiệu suất ngắn hạn, VUSD đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, +1.19% trong 24 giờ và +0.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VUSD (VUSD)

Vốn hóa thị trường $ 1.61M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.61M Nguồn cung lưu thông 1.61M Tổng cung 1,613,807.425035023

Vốn hoá thị trường hiện tại của VUSD là $ 1.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VUSD là 1.61M, với tổng nguồn cung là 1613807.425035023. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.61M.