Thông tin giá theo USD của Vortex (VORTEX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0000015 $ 0.0000015 $ 0.0000015 Thấp nhất 24H $ 0.0000020 $ 0.0000020 $ 0.0000020 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0000015$ 0.0000015 $ 0.0000015 Cao nhất 24H $ 0.0000020$ 0.0000020 $ 0.0000020 ATH $ 0.0003032$ 0.0003032 $ 0.0003032 Giá thấp nhất $ 0.00000119$ 0.00000119 $ 0.00000119 Biến động giá (1 giờ) +0.55% Biến động giá (1D) -19.97% Biến động giá (7 ngày) +22.65% Biến động giá (7 ngày) +22.65%

Giá thời gian thực của Vortex (VORTEX) là $0.0000016. Trong 24 giờ qua, VORTEX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000015 và cao nhất là $ 0.0000020, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VORTEX là $ 0.0003032, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000119.

Về hiệu suất ngắn hạn, VORTEX đã biến động +0.55% trong 1 giờ qua, -19.97% trong 24 giờ và +22.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Vortex (VORTEX)

Vốn hóa thị trường $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vortex là $ 15.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VORTEX là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.98K.