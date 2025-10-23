Thông tin giá theo USD của Visual Workflow AI (FLOWAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.62% Biến động giá (7 ngày) -17.49% Biến động giá (7 ngày) -17.49%

Giá thời gian thực của Visual Workflow AI (FLOWAI) là --. Trong 24 giờ qua, FLOWAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FLOWAI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FLOWAI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.62% trong 24 giờ và -17.49% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Visual Workflow AI (FLOWAI)

Vốn hóa thị trường $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.71K$ 15.71K $ 15.71K Nguồn cung lưu thông 951.45M 951.45M 951.45M Tổng cung 989,425,498.3696238 989,425,498.3696238 989,425,498.3696238

Vốn hoá thị trường hiện tại của Visual Workflow AI là $ 15.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FLOWAI là 951.45M, với tổng nguồn cung là 989425498.3696238. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.71K.