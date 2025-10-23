Thông tin giá theo USD của Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Giá thời gian thực của Vibe Coding Meta (VIBECODER) là $0.0000592. Trong 24 giờ qua, VIBECODER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00005813 và cao nhất là $ 0.00006786, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VIBECODER là $ 0.00065667, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00005813.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIBECODER đã biến động +0.65% trong 1 giờ qua, -5.98% trong 24 giờ và -18.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vibe Coding Meta là $ 57.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VIBECODER là 969.94M, với tổng nguồn cung là 969944053.276032. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 57.24K.