Thông tin giá theo USD của USDu (USDU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.9994 $ 0.9994 $ 0.9994 Thấp nhất 24H $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.9994$ 0.9994 $ 0.9994 Cao nhất 24H $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 ATH $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Giá thấp nhất $ 0.990456$ 0.990456 $ 0.990456 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -0.04% Biến động giá (7 ngày) +0.04% Biến động giá (7 ngày) +0.04%

Giá thời gian thực của USDu (USDU) là $0.999501. Trong 24 giờ qua, USDU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.9994 và cao nhất là $ 1.011, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDU là $ 1.011, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.990456.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDU đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -0.04% trong 24 giờ và +0.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường USDu (USDU)

Vốn hóa thị trường $ 16.23M$ 16.23M $ 16.23M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.23M$ 16.23M $ 16.23M Nguồn cung lưu thông 16.23M 16.23M 16.23M Tổng cung 16,234,577.53467 16,234,577.53467 16,234,577.53467

Vốn hoá thị trường hiện tại của USDu là $ 16.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USDU là 16.23M, với tổng nguồn cung là 16234577.53467. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.23M.