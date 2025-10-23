Thông tin giá theo USD của Tracer (TRCR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00558823 $ 0.00558823 $ 0.00558823 Thấp nhất 24H $ 0.00579621 $ 0.00579621 $ 0.00579621 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00558823$ 0.00558823 $ 0.00558823 Cao nhất 24H $ 0.00579621$ 0.00579621 $ 0.00579621 ATH $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 Giá thấp nhất $ 0.00551003$ 0.00551003 $ 0.00551003 Biến động giá (1 giờ) -0.51% Biến động giá (1D) +0.03% Biến động giá (7 ngày) +0.39% Biến động giá (7 ngày) +0.39%

Giá thời gian thực của Tracer (TRCR) là $0.00566561. Trong 24 giờ qua, TRCR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00558823 và cao nhất là $ 0.00579621, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRCR là $ 0.00622076, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00551003.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRCR đã biến động -0.51% trong 1 giờ qua, +0.03% trong 24 giờ và +0.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Tracer (TRCR)

Vốn hóa thị trường $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 70.82M$ 70.82M $ 70.82M Nguồn cung lưu thông 757.87M 757.87M 757.87M Tổng cung 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tracer là $ 4.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRCR là 757.87M, với tổng nguồn cung là 12500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 70.82M.