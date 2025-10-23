Thông tin giá theo USD của TikTrix (TRIX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.070411 $ 0.070411 $ 0.070411 Thấp nhất 24H $ 0.074195 $ 0.074195 $ 0.074195 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.070411$ 0.070411 $ 0.070411 Cao nhất 24H $ 0.074195$ 0.074195 $ 0.074195 ATH $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 Giá thấp nhất $ 0.05795$ 0.05795 $ 0.05795 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.92% Biến động giá (7 ngày) -41.01% Biến động giá (7 ngày) -41.01%

Giá thời gian thực của TikTrix (TRIX) là $0.071937. Trong 24 giờ qua, TRIX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.070411 và cao nhất là $ 0.074195, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRIX là $ 0.258948, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.05795.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRIX đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.92% trong 24 giờ và -41.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TikTrix (TRIX)

Vốn hóa thị trường $ 8.93M$ 8.93M $ 8.93M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 143.87M$ 143.87M $ 143.87M Nguồn cung lưu thông 124.08M 124.08M 124.08M Tổng cung 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của TikTrix là $ 8.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRIX là 124.08M, với tổng nguồn cung là 2000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 143.87M.