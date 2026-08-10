Giá Three Kingdoms hôm nay

Giá Three Kingdoms (3KDS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 3KDS sang USD là $ 0 mỗi 3KDS.

Three Kingdoms hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 495,774, với nguồn cung lưu hành 590.00M 3KDS. Trong vòng 24 giờ qua, 3KDS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00133389, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 3KDS biến động -- trong giờ qua và +0.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 203.62.

Thông tin thị trường Three Kingdoms (3KDS)

Vốn hóa thị trường $ 495.77K$ 495.77K $ 495.77K Khối lượng (24H) $ 203.62$ 203.62 $ 203.62 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 840.30K$ 840.30K $ 840.30K Nguồn cung lưu thông 590.00M 590.00M 590.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Three Kingdoms là $ 495.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 203.62. Nguồn cung lưu hành của 3KDS là 590.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 840.30K.